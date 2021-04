Oroscopo Branko di oggi: 26 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 26 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Già da questo pomeriggio la Luna inizia a crescere in Scorpione punto passionale del vostro cielo quindi quello che non darà Marte darà la Luna. Fascino di una relazione proibita può succedere anche questo. Sconvolgono il presente queste novità per le persone sole che nasceranno sotto la Luna piena. Sabato primo maggio la Luna sarà un po’ dura nel segno del Capricorno.

Oroscopo Branko di oggi del 26 Aprile 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Maggio sarà un mese importante per voi ed è molto interessante per voi questa Luna in Bilancia, bella per i vostri affari. Questo transito incide bene sulla situazione economica e professionale. Per quanto riguarda questa Luna piena nella giornata di domani potrebbe mettere in discussione qualche rapporto.