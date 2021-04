Torino e Napoli si affrontano in una sfida importantissima per gli obbiettivi di entrambe le squadre. Esclusione eccellente per Gattuso

All’Olimpico di Torino va in scena Torino–Napoli e per entrambe le squadre l’imperativo è vincere. I padroni di casa devono continuare a lottare per restare aggrappati alla massima serie dopo la strepitosa vittoria del Cagliari ai danni della Roma. Gli ospiti, per provare a rimanere aggrappati al treno Champions, dovranno necessariamente fare bottino pieno.

Potrebbe interessarti:

QUI TORINO – Nicola conferma Sirigu tra i pali e la difesa a 3 composta da Bremer, Nkoulou e Izzo. A centrocampo spazio a Singo ed Ansaldi sulla fascia, con Mandragora e Rincon interni. Verdi agirà da trequartista alle spalle dei due centravanti Belotti e Sanabria.

QUI NAPOLI – Meret ancora titolare tra i pali a causa dell’indisponibilità di Ospina. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni e Rrahmani e Koulibaly centrali. Si rivede Demme a centrocampo che farà coppia con un Fabian Ruiz in forma semplicemente strepitosa. In attacco torna Lozano dal primo minuto al fianco di Zielinski ed Insigne. Mertens in vantaggio su Osimhen per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni del match

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Izzo; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria. All.: Nicola Indisponibili: – Squalificati: –

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso Indisponibili: Ospina, Ghoulam Squalificato: Manolas

Arbitro: Valeri di Roma