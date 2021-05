Oroscopo Branko di oggi: 4 Maggio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 4 Maggio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo Mercurio favorevole in un momento di crisi finanziario e lavorativo va nel punto ideale del vostro oroscopo. Il momento è giusto per mettere a posto cose scritte, burocratiche e mettere al posto situazioni familiari. Non siate aggressivi vista la contrarietà di Marte, amore un po’ in disparte ma le occasioni sono già in “programma”.

Oroscopo Branko di oggi del 4 Maggio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

La vostra situazione domestica non è facile ma Venere può darvi una mano. Attenzione a Giove e Saturno soprattutto al vostro fisico, sia per le donne che per gli uomini. Avrete una pesantezza fisica importante che non vi aiuta. Siete comunque perfetti, avete successo nelle attività commerciali. Non pensate solo al lavoro, ci sono anche gli amici.