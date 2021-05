Stasera in tv, 4 maggio 2021: andrà in onda su Canale 9 il film Revenant – Redivivo con il premio Oscar Leonardo Di Caprio

Stasera in tv, 4 maggio 2021: su Canale 9 alle 21:25 andrà in onda il film premio Oscar Revenant – Redivivo. Film del 2015, diretto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu. Scritto dallo stesso González Iñárritu e da Mark Lee Smith, in parte si basa sul romanzo Revenant – La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta scritto da Michael Punke che a sua volta è parzialmente ispirato alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass, vissuto a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento. Quest’ultimo nel 1823, durante una spedizione commerciale lungo il Missouri, fu abbandonato in fin di vita dai suoi compagni, riuscendo però a sopravvivere. La storia era già stata già riproposta in un’altra pellicola, Uomo bianco, va’ col tuo dio! nel 1971.

Il film vede come protagonista Leonardo DiCaprio, affiancato da Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson; inoltre, ha vinto molti premi: 3 Golden Globe su 4 nomination, 5 premi BAFTA su 9 nomination e 3 Premi Oscar su 12 candidature ottenute. Tra questi ultimi anche quello come “Miglior attore protagonista” a Leonardo DiCaprio, che con questo film ottiene la sua prima vittoria agli Oscar dopo diverse candidature.

Trama

Nord Dakota, 1823. Hugh Glass è alla guida di una battuta di caccia alla ricerca di pelli e pellicce, che riesce a sfuggire ad un attacco di indiani Arikara, durante il quale vengono uccisi 33 uomini della spedizione. Con lui riescono a salvarsi una dozzina di uomini, tra cui anche il figlio adolescente Hawk, già orfano di madre. Preoccupati dal fatto che gli indiani siano sulle loro tracce, gli uomini abbandonano la barca su cui stanno ridiscendendo il fiume e nascondono le pelli salvate dall’attacco degli indiani. Decidono, quindi, di tornare al loro villaggio a piedi consapevoli del freddo e della possibilità di essere attaccati. Sulla via del ritorno Glass viene gravemente ferito dall’attacco una femmina di orso grizzly…

Trailer