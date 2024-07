Oroscopo Branko, Giovedì 11 luglio 2024: Gemelli teso

Ci sarà una meravigliosa Luna in Vergine, che renderà più bella la vostra vita sentimentale. Se siete vicino a qualcuno, dovreste approfittarne per organizzare una serata speciale con i vostri cari.

Gemelli

La luna sarà in direzione opposta, il che potrebbe creare un po’ di tensione in casa. Potreste trovarvi in conflitto con un membro della famiglia arrabbiato nelle prossime ore.