Oroscopo Branko giovedì 31 agosto 2023: Toro determinato

La Luna si fa languida per qualche tempo, ma fortunatamente non arreca grandi fastidi, eccetto qualche piccolo equivoco a livello sentimentale.

Vi distinguete per l’originalità è il plenilunio di oggi vi inviata a ripartire in viaggio.

Questo mese ha messo in moto non solo i sentimenti, ma anche le cose pratiche, grazie all’ultimo plenilunio che vi spinge a fare e inventare. Oggi farete tesoro di un utile insegnamento.

Oggi siete avvolti da un leggero velo di ansia che non vi permette di godervi la giornata come vorreste. Forse c’è qualche questione importante che non avete ancora sistemato a dovere.

Il cambio lunare di oggi vi spinge a prestare maggiore attenzione all’amore. Ci sono delle cose che non possono aspettare settembre: oggi è il giorno giusto per agire.

Sagittario

La Luna piena e contraria di oggi non vi fa di certo saltare di gioia, ma tant’è. Preparatevi al meglio il terreno per l’autunno, stagione in cui avrete meno pensieri per la testa.