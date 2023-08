Torino, incidente ferroviario: treno investe e uccide 5 operai

di Rita Milione

Tragedia a Torino, dove la scorsa notte un locomotore ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari della linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, invece, fortunatamente, altri due operai sono rimasti miracolosamente illesi. Il convoglio tecnico non in servizio procedeva a velocità elevata, superiore a 160 chilometri orari. Nella cabina di guida erano in due. L’incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco dopo la mezzanotte.

Il treno che ha travolto e ucciso i 5 operai non avrebbe saputo nulla della loro presenza lungo i binari e sarebbe saltato qualcosa nei meccanismi di avviso e comunicazione sui lavori in corso. Indaga la Procura di Ivrea che ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio plurimo colposi contro ignoti. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polfer, tecnici di Spresal e Asl oltre ai vigili del fuoco. Al momento la circolazione ferroviaria è sospesa per permettere il lavoro delle autorità.

“È una tragedia immane, inaccettabile, cinque vittime tutte piemontesi che ieri si erano recati al lavoro per dare un futuro alle proprie famiglie. Morire sul lavoro è sempre qualcosa che non possiamo accettare”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, alla stazione di Brandizzo.

“È una tragedia, qualcuno dovrà dire cosa è successo e dare spiegazioni. Alla luce del fatto che una delle vittime era brandizzese stiamo pensando di dichiarare il lutto cittadino”, ha detto il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni. Sono venuto qui subito dopo l’incidente. Le prime informazioni che mi sono arrivate riferiscono di una scarsità di comunicazione tra la squadra e chi doveva segnalare il passaggio del treno, ma bisogna vedere che cosa veramente è successo – spiega il sindaco –. C’è anche la questione della velocità del treno su cui si dovranno compiere verifiche”, conclude Bodoni.