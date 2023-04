Oroscopo Branko Giovedì 6 Aprile 2023: Pesci previdente

Ariete Auguri di un buon compleanno e per una prospera felicità. Auguri anche ai vostri sogni. Venere nel Toro che vi aiuta nelle banche. Chiudete un vecchio discorso. A Pasqua rinascerete. Novità belle in arrivo.

Toro Piano, piano! Tutto richiede un giusto tempo di maturazione. Allontanate i pensieri focalizzati sul lavoro. La Luna piena non porta vantaggi immediati ma fa nascere qualcosa di nuovo.

Gemelli Lasciate senza rimpianti il vecchio per il nuovo, un trasferimento sotto questo cielo sarebbe un dono. Risolverete le questioni legali e immobiliari. Rilanciatevi nel mondo del lavoro con nuovi progetti e intensificate le relazioni sociali. Le amicizie devono avere un ruolo importante anche per il vostro successo.

Cancro Siete stanchi a causa di questa Luna piena. Vivete la vostra vita con passione, non curatevi di ciò che dicono gli altri. Rilassatevi.

Leone Un po’ riposo anche per voi può servire, anche della spensieratezza. La Primavera e l’Estate arriveranno per sistemare i vostri problemi materiali. Il vostro cuore va ascoltato: parlate di amore.

Vergine Per chi ha legami di vecchia data ci potrebbero essere problemi: marito e moglie che continuano a cercarsi potrebbero avere incomprensioni. Evitate qualche faticosa attività sportiva.

Bilancia Certe persone sono infastidite dal successo degli altri e cominciano a chiacchierare. Sarete quindi molto chiacchierati per il vostro successo. Abbracciate il vostro amore che porta molta pazienza per voi. Ci potrebbero essere novità per alcune proprietà che avete lontano. Potrebbero nascere nuovi e grandi storie d’amore.

Scorpione Siete agguerriti professionalmente e ad affrontare nuovi obiettivi. Siete molto sensuali oggi. Un viaggio dovrebbe essere programmato, anche se Mercurio mette un freno alle vostre iniziative.

Sagittario Questo pranzo pasquale sarà come da tradizione: cerchiamo di ravvivare i rapporti con la famiglia. Dovete lottare non solo per il successo e il guadagno ma anche per riuscire a vivere in pace.

Capricorno Inizia la salita per voi. Ma siete come le capre delle Alpi: bravissimi a scalare. Posso prevedere terremoti nelle collaborazioni. La razionalità non deve ostacolare i sentimenti. Sappiate capire i sentimenti della persona amata.

Acquario Un sogno lungo può diventare realtà. Una primavera rinnovativa, ricca e felice è in arrivo, dovreste cominciare dall’amore per esserlo però. Incredibile passionalità sta per arrivare.