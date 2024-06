Oroscopo Branko Giovedì 6 Giugno 2024: Toro sicuro

Cari Ariete, potrebbe essere una giornata all’insegna di flirt e di avventure. D’altronde, avari la Luna e Venere in buon aspetto, Marte ancora nel tuo segno: sarà difficile non provare emozioni particolari.

Caro Toro, comincerai a sentirti talmente sicuro e determinato da voler vincere a tutti i costi. Ormai hai più chiarezza riguardo a quello che hai vissuto finora e alla tua situazione attuale. D’ora in poi sarai pronto per puntare dritto a nuovi, ambiziosi traguardi.

Caro Cancro, qualcuno potrebbe chiedere il tuo aiuto. Non rifiutarlo, ma tendi piuttosto la mano a un conoscente o un famigliare che vedrai in difficoltà. Il bene che farai ti tornerà indietro raddoppiato.

Cara Vergine, dovrai tenere testa a un esercito di pianeti contrari, capeggiati da una Luna storta. Meglio armarsi di molta cautela e saggezza e impegnarsi per schivare gli attacchi esterni.

Bilancia

Cari Bilancia, con la Luna e Venere in aspetto favorevole sarà difficile non imbattersi in un evento piacevole, un incontro particolare.