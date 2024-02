Oroscopo Branko Lunedì 19 Febbraio 2024: Gemelli spensierato

Ariete In questo segno ci sono ben cinque forze celesti che vi procurano nuovi incontri d’amore, affari, amicizia, così la vostra forza è nella collaborazione: se da soli potete ottenere molto, insieme con altri vincerete tutto. Grande ripresa della forma fisica e la salute.

Toro Avete corso tanto, ora giustamente vi state prendendo una pausa di riposo e di riflessione. Staccare è positivo, anche per il fisico, coccolatevi un po’. Dovete restare lucidi, prendetevi i vostri tempi, per le decisioni importanti aspettate almeno oggi.

Gemelli Oggi inizia la stagione dei Pesci, tornate sulla terra. Vi sentite così leggeri e spensierati che vi sembra di tornare bambini. Favoritissimi i contatti con l’estero, l’import-export, lo studio delle lingue, studi universitari e i master di perfezionamento.

Cancro Il Sole arriva nel vostro amico Pesci e vi porta tanta fortuna! Fatevi valere. Probabile un incontro che vi tocca il cuore e l’anima, che vi cambia.

Leone Avete per la testa tante cose importanti, affari, responsabilità, carriera, ma non è il caso di trascurare il vostro amore, non è bene dare per scontata la persona che vi è accanto, vi accetta, vi rispetta, vi vuol bene.

Vergine Inizia la stagione dei Pesci che vi rammenta che non tutto si risolve con la razionalità: in amore la matematica non funziona, bisogna dare se stessi senza usare il bilancino.

Bilancia Le cinque forze celesti che avete in aspetto magnifico (dall’Acquario) portano pure creatività, arte, successo, perché anche voi ora non avete più neanche un pianeta contrario, siete liberi di sfruttare le vostre doti per andare avanti verso i vostri obiettivi.

Scorpione Luna è magnifica e il Sole va in Pesci, settore dell’amore. È un messaggio astrale di speranza e creatività, presto sarete felici.

Sagittario È il momento di approfittarne, stringete i tempi per concludere affari, siglare accordi, anche andare dal notaio, se serve. È anche il momento di consolidare le relazioni più strette, oggi inizia la stagione dei Pesci

Capricorno È il momento ideale per farvi avanti con chi vi piace, per far fare un importante passo alla vostra relazione, possibili colpi di fulmine, difficile restare soli, anche se è una vostra scelta.

Acquario È un momento di grande potenza per il vostro segno, avete ben cinque forze celesti nel vostro cielo e la Luna va nel punto per voi più sensibile per la vita affettiva, non c’è nulla che non possiate fare, ottenere, osate!