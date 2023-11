Oroscopo Branko lunedì 27 Novembre 2023: Leone stressato

Ariete State vivendo una fase di appannamento che durerà per tutta la settimana e che richiederà una seria riflessione. E’ vero che siete sempre in grado di gestire e di tenere testa a tutto e a tutti, ma è altrettanto vero che servirà rimettere ordine alle vostre idee.

Toro Vi state un po’ chiudendo a riccio nella vostra sfera privata anche perchè non volete avere a che fare con nessuno. Questo vostro modo di agire servirà agli altri per capire che devono avere maggiore rispetto nei vostri confronti.

Gemelli La giornata di oggi, 27 novembre, partirà sempre al rallentatore. Ma non dovrete preoccuparvi perchè sarete in grado di carburare con la prosecuzione della settimana. Solo l’amore potrebbe subire una fase di appannamento.

Cancro Potreste ricevere una notizia davvero importante. Il vostro modo di essere spontanei e genuini vi porta a non manifestare mai falsi apprezzamenti ma vi porta ad essere sempre istintivi e sinceri.

Leone Non è facile gestire lo stress. Qualcuno sarà indotto a raccontare qualche bugia per evitare che la situazione possa peggiorare. Sarete bravi a far apparire come vere delle situazioni che in realtà non si sono mai verificate.

Vergine Se qualcuno ha subito in passato una ferita emotiva molto profonda, oggi potrebbe riemergere in maniera prepotente e potrebbe risvegliare in voi dei sentimenti negativi.

Bilancia L’influenza negativa di Mercurio vi porterà a tenere il broncio per tutta la giornata e ad essere un po’ nervosi e intolleranti. Perfino le novità positive potrebbero essere inizialmente fonte di polemiche e discussioni.

Scorpione Quella in partenza è una settimana che inizierà all’insegna del nervosismo. In genere si dice che chi ben comincia è a meta dell’opera. Per fare vostro questo proverbio, occorre cercare di liberarvi subito di quegli impegni onerosi che sono per voi fonte di stress

Sagittario Dicembre sarà per voi un mese piuttosto caotico a livello lavorativo. Non sarà facile gestire alcune situazioni che vi perplimono o che vi rendono nervosi.

Capricorno Siete molto ispirati dal punto di vista umorale e questo vi fa stare bene e in armonia con gli altri. Magari questa ispirazione non si baserà su qualcosa di fondato ma solo su sensazioni vostre.

Acquario State vivendo nell’ambito di un contesto sociale un po’ stantio e noioso. Avreste bisogno di ulteriori stimoli anche per stare bene con voi stessi.