Oroscopo Branko, lunedì 8 luglio 2024: Ariete impulsivo

Avete difficoltà a frenare le reazioni impulsive, cosa che in genere vi riesce bene. Sul lavoro una sterzata nei rapporti col potere e con i collaboratori, a volte dovete mordervi la lingua e non dire tutto ciò che pensate.

Gemelli

Vi attende una giornata fortunata grazie al primo quarto in Bilancia per il vostro segno. Ci sono due forze di rinnovamento che agiscono a vostro favore, riuscendo a trasformare una conoscenza in un amore travolgente, o in una collaborazione proficua.