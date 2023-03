Oroscopo Branko Martedì 21 Marzo 2023: Vergine stanco

Ariete È una festa di compleanno molto importante per voi. La stagione del compleanno apre subito un buon periodo di realizzazione felice per voi. Create qualcosa che resti nel tempo, non adagiatevi sulle conquiste passate.

Toro C’è necessità di rivedere criticamente ciò che avete fatto negli ultimi 12 mesi e affrontare le criticità del passato. Oggi siete fortunati.

Gemelli C’è una Luna che diventa bella dalle 18:23. L’importante è non agire in maniera impulsiva oggi. Attenzione quindi a non essere sboccati sopratutto sul posto di lavoro. Occhio alla pressione sanguigna e al colesterolo.

Cancro Ci sono delle collaborazioni politiche e professionali che andranno in aria (meglio così, lo dico per voi). Novità per i vostri affari e nel campo dell’amore. Le donne di casa vostra però sono scontente.

Leone Questo giorno è molto originale: siete fortunati oggi. Vi serve un po’ di calore che vi rende originali come siete sempre.

Vergine Ci sono agitazioni in famiglia, nel matrimonio e nel lavoro. Siete esauriti. Regalatevi una mattinata per voi stessi: andate dal parrucchiere o compratevi qualcosa di bello. Dopo il deserto arriva un po’ d’amore.

Bilancia Ci sono delle turbolenze astrali per voi. La Luna nuova è un esame per le vostre collaborazioni, il vostro matrimonio, per i nuovi rapporti sentimentali e sessuali che avete iniziato da poco. Ci saranno delle battaglie ma bisogna capire da chi e per cosa.

Scorpione Siete pronti per tagliare il traguardo per primi. Siete pronti a scoprire nuovi posti. Cominciate però a scoprire prima voi stessi.

Sagittario Siete agitati questa mattina, la stessa agitazione che hanno gli artisti quando devono cominciare un nuovo spettacolo. Avete vissuto 7 mesi difficili ma siete pronti a sopravvivere ai prossimi. Nel vostro cielo c’è fortuna e amore.

Capricorno Concentratevi sulla famiglia e sui figli. Tensioni nel matrimonio, focalizzatevi prima sulle emozioni e sulla felicità. Considerate le opinioni degli altri, anche se siete cocciuti e pensate a fare ciò che dice la vostra testa.

Acquario Siete originali come tipi, però dovete affrontare persone più eccentriche e instabili di voi: come può nascere una seria collaborazione con una persona più disastrate di voi? Se state pensando ad una rivoluzione nella vostra vita professionale, siete vicino ad un punto di rottura.