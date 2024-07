Oroscopo Branko, martedì 30 luglio 2024:

Cari Ariete, ultimamente ci sono sono stati momenti molto stressanti e quindi hai sicuramente bisogno di una pausa e di rilassarti un po’. Il nuovo mese è in arrivo e cerca di prenderlo anche come un nuovo inizio personale, meno frenetico.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, finalmente torna il sereno per i nati sotto il segno dei Gemelli, dopo tanti problemi. Le cose sembra che stiano migliorando gradualmente e questo ti sta portando anche a tirare un po’ le somme di tutto quello che è successo ultimamente.

Cari Gemelli, sei stato un po’ egoista in questi ultimi giorni e questo ti ha portato a situazioni molto spiacevoli, che spesso quindi sono state proprio create da te. Cerca di fare i conti con te stesso, magari sei proprio tu che devi cambiare atteggiamento.

Cancro

Cari Cancro, di solito sei un tipo vivace, ma adesso hai un po’ perso questo atteggiamento e quindi i tuoi amici non sanno come prenderti e come comportarsi. Il consiglio dell’astrologo è quello di spiegare la situazione senza fare troppi giri di parole.