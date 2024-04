Oroscopo Branko mercoledì 10 Aprile 2024: Gemelli scarico

Ariete Quella di oggi, 10 aprile, sarà una buona giornata per affrontare un eventuale problema economico, pensare a nuovi investimenti, discutere di conti o richiedere un finanziamento.

Toro Con il transito della luna nel segno, oggi verranno messe in luce le vostre qualità. Queste sono giornate utili nel lavoro. Ci sono dei cambiamenti in vista.

Gemelli Vi sentite scarichi, tutta colpa di Marte che transita in Pesci. Non è proprio il caso di infilarsi in qualche progetto o di fare qualcosa di faticoso.

Cancro Luna e Marte in aspetto favorevole, da questa situazione astrale potrebbe arrivare un evento inaspettato, magari un incontro utile.

Leone Ci sarà un cambio ostile della Luna da cui difendersi. Meglio riguardarsi. Non è la giornata giusta per mettersi in evidenza sul lavoro. Presto passerà.

Vergine Le stelle vi incoraggeranno ad allargare i vostri orizzonti e prendere in considerazione nuove opportunità. Anche alcune che avevate scartato a monte.

Bilancia È tempo di rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco in qualcosa di nuovo e coraggioso. Quando ci sono buone stelle servono persone audaci.

Scorpione La Luna è in opposizione e immancabilmente causerà dei problemi. Se state affrontando una sfida aperta dovrete cercare di mantenere la calma e la lucidità per andare a segno con freddezza.

Sagittario Le stelle vi invitano caldamente a proporvi, a candidarvi per un ruolo che desiderate ricoprire da tempo. Esponete le vostre idee, mettetevi in luce

Capricorno Dovete mettere da parte i problemi pratici: troveranno soluzione solo a partire dalla seconda metà del mese. Concentrarvi sull’amore.

Acquario Il passaggio della luna in Toro potrebbe provocarvi qualche fastidioso contrattempo, come una controversia, una spesa inaspettata o un guasto in casa.