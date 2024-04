Oroscopo Branko mercoledì 17 Aprile 2024: Toro protagonista

Cari amici del Toro, la giornata vi vede protagonisti: avete una bella energia, cercate di indirizzarla in progetti che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Cari Cancro, nelle prossime ore risulterete sfuggenti e una persona farà fatica a comprendervi fino in fondo. Ma non temete, previsto un grande recupero già da domani.

Cari Sagittario, finalmente potrete mettere da parte la vostra timidezza per far posto a delle nuove e preziose relazioni che a breve potrebbero rivelarsi vincenti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete tante cose da fare e alle volte avete come l’impressione che nessuno voglia aiutarvi fino in fondo. Cercate di non cadere in inutili paranoie e se c’è qualcosa che non vi piace puntate su un costruttivo dialogo.