Oroscopo Branko oggi, 25 luglio 2025: Gemelli, fase stimolante sul piano comunicativo

Ariete Giornata vivace e piena di stimoli: potresti sentire un forte desiderio di novità, anche in amore. È il momento ideale per lanciare nuovi progetti o organizzare un viaggio. Serve più intraprendenza, soprattutto se negli ultimi mesi ti sei trattenuto.

Toro Cerchi stabilità: è tempo di recuperarla. I cuori solitari hanno ottime possibilità di nuove conoscenze. Chi ha subito una delusione sentimentale può rimettersi in gioco con fiducia (attenzione però a non sembrare arroganti).

Gemelli Fase stimolante sul piano comunicativo: riesci ad allargare la cerchia sociale e fare contatti interessanti anche in ambito professionale. È il momento giusto per metterti in luce.

Cancro Cerchi equilibrio tra sentimenti e autonomia: potresti chiedere più spazio al partner o pretenderlo se necessario. In amore dialogo sincero è fondamentale, soprattutto se c’è tensione in corso.

Leone Grande voglia di passione e rinascita sentimentale, soprattutto per chi è reduce da una separazione. Chi è in coppia vive energia intensa e passionalità—i single dovrebbero mostrarsi più audaci.

Vergine Periodo introspettivo: vuoi capire meglio come muoverti per il futuro. Una persona sottovalutata potrebbe rivelarsi sincera e profonda. Sarebbe utile mettere in pratica le riflessioni recenti.

Bilancia Creatività in crescita, ma attenzione a non disperdere le energie. Nuove collaborazioni potrebbero emergere. In amore, momenti dolci alternati a piccole prove: serve pazienza e cautela con le finanze ed energie non al massimo.

Scorpione Sensibilità amplificata: buona armonia in amore e potenziale per nuovi legami. In ambito professionale, il supporto di Giove e Venere protegge e favorisce buone affermazioni, anche se la Luna nuova nel Leone può far sentire stress addizionale.

Sagittario Spirito creativo e brillante al lavoro: possibili collaborazioni vincenti. In amore, piccole sorprese potrebbero ravvivare la giornata. Luna nuova in Leone promuove successo e guadagni.

Capricorno Giornata più introspettiva, ma con la Luna nuova nel segno che favorisce cambiamenti importanti. Idee ambiziose stimolate da Urano e carica erotica da Marte-Venere: un mix perfetto per decisioni decisive.

Acquario Carisma in primo piano: ottimo momento per affermarti nel lavoro e sorprendere in amore. Se la coppia è in disarmonia, potrebbe essere benefico allontanarsi per un po’. Attenzione a non indulgere troppo nella fantasia quando tratti affari.