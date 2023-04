Oroscopo Branko Sabato 1 Aprile 2023: Gemelli teso

Ariete Giornata all’insegna della sincerità e dell’onestà. Ricordate però che non sempre dire tutto quello che pensate, senza alcun filtro, è un buon segno.

Toro Sul lavoro state dando il massimo, con tanto impegno e dedizione, ma siete un po’ giù di morale perché non stanno arrivando i risultati e i riconoscimenti sperati.

Gemelli In amore ci sono stati litigi e incomprensioni, ma la soluzione non è alzare ulteriormente la posta in gioco, ma cercare di rimanere fermi per un po’ e mantenere la calma.

Cancro Sul lavoro o in amore purtroppo la luna di miele che si era instaurata con il partner o con un collega si interromperà bruscamente, e ovviamente ci rimarrete male.

Leone Cercate di riflettere su dove state andando. In amore dopo tante storie passeggere e avventure di una notte, siete pronti per qualcosa di più serio e impegnativo.

Vergine Avete deciso, non con pochi dubbi, di dare una seconda chance ad una persona speciale che però vi ha tradito e fatto soffrire. Ma il vostro buon cuore è grande.

Bilancia Siete molto ascoltati e avete un grande carisma. La vostra parola quindi è molto ascoltata e presa in considerazione, questo è un onore ma anche una responsabilità, specie sul lavoro.

Scorpione C’è troppa pressione sulle vostre spalle e questo non è un bene, dovreste vivere più leggeri e sereni, senza tante responsabilità e occhi puntati addosso.

Sagittario State dando una grande opportunità ad una persona ma non l’ha saputa sfruttare a pieno e siete un po’ delusi per questo.

Capricorno Fino a poco tempo fa non avevate grandi speranze sul vostro progetto e sul business che state portando avanti, ma in poco tempo le cose sono cambiate e stanno andando per il verso giusto.

Acquario Siete giocosi e spensierati, come non vi capitava ormai da tempo. Siate creativi e pieni di idee, mettetele in pratica senza paura e con entusiasmo.