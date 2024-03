Oroscopo Branko sabato 16 Marzo 2024: Acquario preoccupato

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana piuttosto complicata per voi: non disperate, la prossima sarà migliore sotto tutti i punti di vista.

Gemelli

In amore le cose non vanno come sperato. Colpa del solito Saturno, che però sta per andare via. Nel frattempo, godetevi le amicizie e cercate di trascorrere un bel weekend in compagnia: arriverà anche il tempo dell’amore.