Oroscopo Branko sabato 24 febbraio 2024: Acquario confuso

Ariete Buone notizie in arrivo, legate al settore del lavoro, quindi aspettarsi qualcosa a partire da sabato; nella vita di coppia, invece, nei prossimi giorni si sorriderà di più. Il weekend sarà importante ristabilire alcuni contatti in amore.

Toro Bisogna attendere qualche giorno per tentare una ripresa del dialogo nella coppia, ma i segnali già ci sono; nel lavoro, invece, nei prossimi giorni non ci saranno freni. Sabato decisamente positivo per quanto riguarda il lavoro, potrai contare anche sulla Luna in aspetto favorevole.

Gemelli Per il settore della professione Mercurio sta per iniziare un transito polemico; in amore, invece, a partire da sabato e domenica si potrà tentare una soluzione se ci sono stati disagi.

Cancro Se si sta vivendo una nuova storia d’amore, è probabile che si tratti di attrazione mentale; nel lavoro a breve finirà la dissonanza di Giove. Il weekend sarà decisamente positiva per i sentimenti, non crearti problemi e agisci.

Leone Cielo sempre fertile, in questi giorni, per coloro che vogliono avere un figlio; nel lavoro qualcuno potrebbe aver tagliato dei ponti recentemente. In amore potresti essere un po’ teso per alcune questioni lasciate in sospeso.

Vergine Giornata positiva, quella di domenica, per coloro che sono single; nel lavoro a breve si è chiamati a fare una scelta, ossia tagliare l’inutile e recuperare forza. Finalmente ti senti un po’ meglio e stai recuperando in tutti i settori.

Bilancia Le giornate che arriveranno subito dopo il weekend saranno le migliori, quindi si tratta di lunedì e martedì, indicazione relativa al settore del lavoro. Stanno per arrivare cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte.

Scorpione Il fine settimana andrebbe speso per riconciliarsi se c’è stato un problema; nel lavoro il momento è utile per fare scelte in vista del futuro. Attenzione a non farti prendere dal nervosismo, finiresti solo per rovinare rapporti e situazioni che potrebbero farti bene.

Sagittario In amore nei prossimi giorni ci saranno occasioni eccellenti per ritrovare un buon feeling. Sabato di transizione in attesa di quel che accadrà nella prossima settimana. Ma cerca di non rispondere alle provocazioni.

Capricorno Doppia prudenza nella settimana che si aprirà sabato e domenica, con i nati sotto i segni di Ariete e Bilancia. E’ un weekend che sei costretto a rimboccarti le maniche ma anche con piacere perché tra qualche giorno si definirà una volta per tutte il tuo futuro.

Acquario Nel settore del lavoro ci sarà maggiore forza nelle giornate subito successive al weekend, quindi quelle di lunedì e martedì. Sei un po’ confuso e arrabbiato ma questo non significa che devi trovare colpe in chi non ne ha o creare discussioni quando non ce n’è bisogno.