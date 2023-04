Oroscopo Branko Venerdì 14 Aprile 2023: Cancro socievole

Ariete Mi sento di raccomandare a tutte le mie ascoltatrici di tutti i segni di posare gli occhi su un bell’Ariete. La stagione del compleanno è quasi perfetta. Cercate di ottenere un risultato giusto anche per poter dire di aver ottenuto qualcosa. Siete in una situazione molto produttiva e interessante, siete un po’ stanchi però siete affascinanti. Anche in amore sapete conquistare.

Toro Oggi la Luna è un pochino strana in Acquario e crea momenti strani nei rapporti di lavoro e tensioni con le donne di famiglia. Ci potrebbero essere anche nostalgie di fiamme passate, ma dietro non si torna.

Gemelli Un’ottima Luna per chi vuole cercare offerte lavorative diverse. Attenzione alla vostra salute, ai reni e alle ossa. Possono crearsi tensioni tra coniugi, però passeggere.

Cancro Optate per la vita nella natura. Bene le relazioni sociali: le conoscenze che potreste fare adesso potrebbero essere molto durature. Potrebbero formarsi anche nuovi amori. Concentratevi sullo sviluppo della vostra economia.

Leone Potrebbe darsi che non possa formarsi nulla di concreto però preparatevi per questo Sole che va in Toro: ci sono astri che vanno in opposizione ma si potrebbero formare incontri di lavoro, studio o di belle conoscenze. Nonostante varie crisi Giove dice che avete un buon tesoro finanziario.

Vergine I cambiamenti che si verificano nel mondo non hanno molte prospettive di durata. Oggi potreste avere la testa tra le nuvole. Ci potrebbero essere buone occasioni per il lavoro e per la vita passionale, cioè solamente fatta di sesso.

Bilancia Oggi c’è la Luna in un segno amico: i vostri affetti stretti sono qua e vi aiutano quando Giove e Marte si oppongono. Ci vuole distanza di sicurezza dalle situazioni esplosive anche nel lavoro. Il 20 alcune collaborazioni fragili verranno messe alla prova.

Scorpione Un calcio di rigore in amore, da riparare ad ogni costo. Bisogna assolutamente dare un calcio a voi stessi, rinunciando a qualcosa o a qualcuno. Intervenite nelle collaborazioni, queste sono il punto critico del vostro oroscopo. Come mai non riuscite a vedere una buona occasione anche se è davanti agli occhi vostri?

Sagittario Oggi è possibile che si presenti qualche prova, anche per quanto riguarda qualche rapporto di amore. C’è qualche segnale di passione e amore e di ammirazione. I fidanzati possono intavolare un discorso sul matrimonio. Progetti rosa. Però c’è un punto interrogativo: attenzione alle vostre ossa. Nei rapporti tra uomo e donna potrebbe chiudersi qualcosa.

Capricorno Vi sentite pionieri nel vostro lavoro: dovete difendere e mandare avanti questo ruolo. Non dovete ripetere ciò che fanno gli altri, siate pionieri!

Acquario Bene la vostra attività anche se notate difetti nel vostro lavoro e ci sono intoppi in famiglia. Cercate di approfittare di questa Venere e trattate il vostro amore con tanto amore. Venere vi provoca ma protegge gli amanti. Marte è il pianeta della polizia: attenzione agli spostamenti, nei luoghi affollati. Ci sono multe, ci sono problemi?