Oroscopo Branko venerdì 17 Novembre 2023: Gemelli poco selettivi

Ariete Cari Ariete, i ritmi che state imponendo agli altri sul lavoro sono davvero estenuanti. Siete sempre pieni di idee e di progetti e tutti fanno fatica a tenere il vostro passo.

Toro Cari amici del Toro, state vivendo una fase un po’ caotica in amore. In questo momento ogni vostro gesto potrebbe essere frainteso dal partner. Forse dovreste cercare di essere più chiari nelle vostre intenzioni.

Gemelli Cari Gemelli, forse dovreste essere più selettivi quando scegliete le persone dalle quali farvi affiancare. Qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra bontà d’animo e della vostra generosità.

Cancro Cari Cancro, spesso tendete a porvi degli obiettivi che sono irraggiungibili… Calma. Forse dovreste fare un bagno di umiltà ed essere più concreti e realisti.

Leone Cari amici del Leone, forse in questo momento state commettendo l’errore di entrate troppo nella vita degli altri. State vivendo una fase piatta della vostra vita in cui non succede praticamente nulla di nuovo.

Vergine Cari Vergine, siete presi dalla smania di programmare la vostra vita. Vi aspettano degli incontri o degli appuntamenti molto interessanti in cui dovrete cercare di apparire impeccabili.

Bilancia Cari Bilancia, state vivendo con apprensione questa fase di stress profondo. Se siete un po’ stressati potreste decidere di tuffarvi anima e corpo sul lavoro per non pensare e per distrarvi un po’.

Scorpione Cari Scorpione, spesso tendete a portarvi il lavoro a casa finendo per non staccare la spina neanche nel fine settimana. E’ un errore. Cercate di essere più leggeri nel vostro modo di rapportarvi con gli altri.

Sagittario Cari Sagittario, a volte vi incaponite sulle vostre posizioni finendo per fare di testa vostra anche quando sarebbe meglio cercare il sostegno da parte di chi ne sa più di voi.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, molti di voi potrebbero trovarsi di fronte ad un ostacolo insormontabile. Non è questo il momento di abbattersi, anzi dovrete cercare di rilanciare le vostre ambizioni.

Acquario Cari Acquario, in questo periodo vi state un po’ trascurando e state mettendo da parte le vostre ambizioni e i vostri sogni. Cercate di approfittare di questo fine settimana per scacciare via i cattivi pensieri.