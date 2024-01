Oroscopo Branko venerdì 26 Gennaio 2024: Gemelli concentrato

Cari Ariete, per voi è prevista una buona giornata in cui potrete raccogliere più del previsto. Avete fatto una programmazione che potrebbe subire dei cambiamenti, tuttavia le stelle sono talmente positive per il segno che questi contrattempi verranno superati con facilità.

Toro

Cari amici del Toro, dovete stare attenti alle parole dette… La situazione è decisamente più fluida per i single, tuttavia, sembrano essere impacciati in questo periodo, per cui avrebbero bisogno di un supporto che al momento non è disponibile.