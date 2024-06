Oroscopo Branko venerdì 28 Giugno 2024: Toro, non mettere i sentimenti da parte.

Ariete, è il momento di ripartire, la Luna è entrata nel segno: l’agitazione delle scorse giornate deve esser spazzata via. Rimettetevi in pista.

Cari amici del Toro, non mettete troppo da parte i sentimenti per dedicarvi 24 ore su 24 al lavoro, ai nuovi progetti o alle collaborazioni.

Cari Gemelli, la Luna è favorevole e lo sarà per tutto il fine settimana. Approfittatene per organizzare qualcosa di divertente.

Cari Cancro, cura meglio i rapporti con gli altri ma anche la forma fisica. Avete un bel da fare ma non manca di certo la determinazione: agite.

Cari amici del Leone è il momento di sfruttare al meglio l’energia e la lucidità mentale che avete in questo periodo. Luglio potrebbe essere un mese molto intrigante!

In questi giorni siete impegnati in questioni finanziarie. Mercurio ti aiuterà a trovare soluzioni.

Cari Bilancia, tensione e ansie a causa del passaggio della Luna in Ariete: un piccolo sforzo per gestire tutto con intelligenza.

Cari Scorpione, la Luna in Ariete vi regala vitalità e spirito di intraprendenza. Mercurio e Venere in Cancro vi aiuteranno a spiccare in amore e nel lavoro.