Oroscopo Branko Venerdì 3 Febbraio 2023: Pesci ambizioso

Spero che non ci siano i continui i litigi con i parenti riguardo eredità ed altro. Oggi uscirete fuori con una proposta di lavoro che sarà sicuramente accolta.

Questi giorni sono ottimi per la carriera, gli affari, lo studio, ma le stele del lavoro e della fortuna pretendono il massimo da voi. Fatevi capire da soprattutto colui che gestisce il vostro amore. Non reagite negativamente a ciò che vi viene detto.

La vostra retorica non può essere l’unica arma di successo: i pianeti vi invitano a risolvere coi fatti. Questioni di eredità da sistemare.

Momento d’oro per risolvere problemi legali. L’amore sotto buoni riflettori.

Momenti pesanti per chi ha responsabilità a casa o sul lavoro. Non devi trascurare i tuoi sogni di amore.

Scorpione

Avrete soldi? Le stelle sono ottimiste. Il cielo potrebbe essere azzurro, siete voi che non lo vedete così. Piantate i bulbi in amore per Pasqua.