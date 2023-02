Pontecagnano, Perlasca: la storia di un eroe raccontata dal figlio Franco

Lunedì 6 febbraio, alle ore 11.30, il figlio dell’uomo che nell’inverno del 1944-1945 a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica paventando un ruolo, quello di Console spagnolo, che di fatto non aveva, sarà nell’Istituto picentino per raccontare il sacrificio di una persona giusta e generosa, che ha rischiato la propria vita per tutelare quella degli altri. Un eroe dei nostri tempi, di cui porterà una testimonianza l’amato Franco, Presidente della Fondazione Perlasca e portavoce di una storia da non dimenticare. Ad aprire i lavori, dinnanzi ad una platea di studenti e docenti, sarà Sara Carbone, in rappresentanza dell’Associazione Storia Contemporanea. Seguiranno i saluti della Dirigente Scolastica Ginevra De Majo, del Sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara, un momento di musica a cura degli alunni dell’istituto e la narrazione di un uomo che ha deciso di onorare la memoria del genitore e di tutte quelle donne e quegli uomini che hanno sperimentato sulla propria pelle le brutture dell’Olocausto.

L’evento, infatti, è stato organizzato a pochi giorni dal 27 gennaio, data consacrata al ricordo delle vittime della Shoah. Alla fine del dibattito, i partecipanti si recheranno presso il plesso già intitolato a Giorgio Perlasca, davanti al quale sarà affissa una nuova targa in segno di gratitudine verso una persona che ha lasciato traccia della sua generosità e del suo coraggio.

“La scuola è grata al sig. Franco Perlasca per la sua testimonianza nell’ambito delle iniziative dedicate alla giornata della memoria, in ricordo degli esempi positivi che, anche in questa immane tragedia, ci sono stati e che devono ispirarci a compiere il bene e a scegliere ciò che è giusto. Ringrazio poi l’amministrazione comunale per l’occasione che offre agli alunni di confrontarsi con chi ha conosciuto bene Giorgio Perlasca riallacciare così i fili della memoria di è testimone l’intitolazione del nostro plesso di scuola primaria”, ha affermato la Dirigente Scolastica Ginevra De Majo.

“Ci onora, e non poco, accogliere nella nostra città un uomo che ha scritto una pagina positiva di una storia che resta impressa sulle pagine dei libri e nel nostro cuore. Sentire con le proprie orecchie il male prodotto in quel tempo, ma anche il bene profuso da individui come lui, sarà senz’altro utile agli adulti come ai ragazzi per non vanificare lo sforzo condiviso a livello mondiale di parlare e riparlare dei totalitarismi, che tanto odio e tanta morte hanno seminato e continuano a seminare nel nostro pianeta. Ringraziamo in anticipo il signor Franco per aver accolto il nostro invito e la dirigenza scolastica, che con passione e senso di responsabilità coltiva i sentimenti dell’impegno civico e della speranza. L’auspicio è di non trascurare questo tipo di momenti, ma anzi intensificarli, rendendo onore a chi ha agito guidato dalla coerenza e dell’amore verso gli altri”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.