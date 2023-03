Oroscopo Branko Venerdì 3 Marzo 2023: Gemelli agitato

Ariete Controllate le vostre parole e i vostri pareri. Forte emozioni in vostra famiglia, in particolar modo con i figli. Attenzione alle allergie. Occhio a mangiare bene.

Toro Cogliete ogni occasione che si presenta che dimostrare questa vostra grande iniziativa personale. Prosegue il fermento creativo. Alcune persone potrebbero fermarvi, ma un dialogo per intensificare i rapporti ci può stare.

Gemelli Vi raccomando della tranquillità per oggi. Puntate ancora e molto sugli affari possibilmente in armonia con gli altri anche se per voi è molto insolito. La pesante situazione esterna non deve pesare sul vostro rapporto intimo e d’amore.

Cancro Buona situazione per i medici e gli artisti. Avrete energie necessarie e una certa diplomazia nel dimostrare e difendere i vostri pensieri. Il vostro sorriso vi fa vincere anche in amore, mi raccomando ma non fate i giganti nei rapporti sentimentali: lì siete senza difese.

Leone Siete in attesa del tram “desiderio”. Bene il quadro degli astri nelle prossime settimane. Siete stimolati oggi, eccitati ed eccitanti: organizzatevi anche in famiglia.

Vergine Ci sono delle contraddizioni nel vostro cielo. Occhio anche oggi alla vostra salute fisica. Buona situazione nel campo sociale e sopratutto negli innamoramenti: può esserci un amore a prima vista, solo per chi non lo ha ancora. Attenzione alle allergie.

Bilancia Il più è fatto per certe situazioni di ripulitura sia nella vita domestica e lavorativa. Non buttatevi nelle nuove imprese. Le collaborazioni risentono di problematiche. Dovreste avere vicino un consigliere che indichi la via e la verità, magari anche brusca, che possa svegliarvi da questo innamoramento che avete per voi stessi.

Scorpione Pesci nel campo della fortuna potrebbe portarvi soluzioni, possibilità economiche grazie al vostro lavoro e ad un aspetto che nascerà tra due giorni grazie ad alcune congiunzioni astrali. Alcune collaborazioni dovrebbero essere riviste da capo.

Sagittario Siete poco sentimentali, ma potrebbe arrivare un grande amore vissuto in una vita precedente. Dovete solo avere quel vostro ottimismo innato.

Capricorno Complicazioni in vista: definite i vostri ruoli nel lavoro e cosa e quando vi sarà dato in cambio. Dovete essere premiati come meritate. Avrete degli attacchi professionali: certe cose passano ma alcune rimangono, non siate troppo sicuri di voi stessi. Figura paterna in primo piano.

Acquario State vivendo la vostra bella vita. Oggi tutto bene, tranne la Luna che va in Leone: basta non essere esagerati in niente.