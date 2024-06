Oroscopo Branko venerdì 7 Giugno 2024: Vergine in malinteso

Cari Ariete, la giornata di oggi presenterà molte analogie con quella di ieri che è stata dominata da un irascibile Plutone che vi spingerà alla lotta e all’azione. Vi attende una giornata molto complicata in cui non sarà facile riuscire ad avere la meglio sulle sfide quotidiane.

Cari amici del Toro, le cose non sono come sembrano, quindi dovrete cercare di essere molto diplomatici soprattutto se avete a che fare con persone colleriche o irascibili. L’influenza di Giove vi aiuterà a controllare le vostre emozioni e vi porterà tanta fortuna.

Cari Gemelli, Plutone dominante influenzerà potentemente anche il sole e la luna nel vostro segno portandovi ad avere atteggiamenti negativi e autodistruttivi. Spesso potreste finire per litigare anche per questioni di poco conto.

Cari Cancro, l’influenza di Plutone sarà oggi positiva per voi perché finalmente potreste allontanare quelle paure che vi hanno frenato un po’ e finalmente verrà fuori la vostra audacia. Cercate di trascorrere più tempo con la persona amata e se c’è stato ultimamente qualche diverbio la giornata di oggi è l’occasione buona per chiarire.

Cari Bilancia, giornata ideale per i contatti e per le relazioni di ogni tipo, soprattutto se lavorate a contatto con la gente. Potrebbe capitarvi di arrabbiarvi anche per questioni di poco conto. Cercate di distrarvi di più e di dedicarvi a quelle cose che più vi piacciono.

Sagittario

Cari Sagittario, se per caso dovesse capitarvi di parlare in pubblico, cercate di non avere timori perché sarete in grado di rispettare le attese. Siete in grado di trasudare sicurezza e il vostro carisma sarà apprezzato da tutti.