Oroscopo di branko di oggi, 3 Aprile 2025: Scorpione passionale

Ariete La Luna Nuova del 29 marzo ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo per voi. Sebbene possiate sentirvi come una pentola a pressione pronta a scoppiare, è importante attendere ancora un po’ per il vostro grande exploit. Marte e Mercurio retrogradi suggeriscono di mettere a punto i progetti con pazienza. I nuovi incontri potrebbero rivelarsi speciali.

Toro Plutone continua il suo lento transito, ma non avete nemici astrali significativi. Andate avanti con determinazione: i vostri progetti sono ben avviati e il lavoro di squadra funziona. Venere favorisce nuovi incontri e rafforza le amicizie. Tuttavia, potreste sentire la necessità di rinnovarvi. Prestate attenzione alle finanze, poiché Marte in Cancro potrebbe renderle instabili.

Gemelli La recente Luna Nuova potrebbe aver dato il via a qualcosa di importante, specialmente in amore o nelle collaborazioni. È essenziale impegnarsi a fondo, poiché Mercurio e Venere retrogradi possono offuscare la chiarezza. La vostra Luna vi ha reso più sinceri e credibili. Tuttavia, Marte in Cancro suggerisce cautela negli investimenti e nelle spese.

Cancro Il vostro fuoco interiore potrebbe affievolirsi. È consigliabile prudenza, poiché non tutte le battaglie professionali possono essere vinte al momento. Tuttavia, il sostegno di Mercurio vi aiuterà a recuperare terreno. Con Nettuno che si allontana, potreste percepire l’inizio di una nuova era.

Leone La Luna Nuova ha portato nuove opportunità, soprattutto nel campo delle relazioni e delle collaborazioni. Tuttavia, è importante evitare gesti arroganti o impulsivi. In amore, un gesto del partner potrebbe risultare molto gradito.

Vergine La vostra precisione e senso pratico sono le chiavi del successo in questa giornata. Sul lavoro, un piccolo traguardo vi darà la motivazione necessaria per proseguire. In amore, cercate di non analizzare ogni situazione: lasciate spazio alla spontaneità.

Bilancia Giornata propizia per le relazioni. Il dialogo sarà fondamentale sia nel lavoro che in amore. Potrebbe arrivare una proposta interessante da valutare. Per i single, possibilità di incontri speciali: mostratevi intraprendenti.

Scorpione Giornata intensa e passionale. Un incontro magico potrebbe farvi battere il cuore. Sul lavoro, affidatevi al vostro intuito per superare eventuali difficoltà.

Sagittario Ottimismo in crescita. Nuove opportunità potrebbero aprirsi: coglietele al volo. In amore, siate spontanei per rafforzare i legami. Nonostante l’entusiasmo, mantenete i piedi per terra. ​

Capricorno La Luna Nuova ha portato raggi d’amore anche in famiglia. Transiti planetari suggeriscono dolcezza e buon dialogo. Tuttavia, attenzione ai contrasti nelle coppie di lunga data.

Acquario La Luna offre opportunità di socializzare e organizzare attività piacevoli. Incontrerete persone interessanti e comunicative. Amore frizzante e affari in miglioramento.