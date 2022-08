Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 11 Agosto 2022: Bilancia sereno

Ariete In queste ore state vivendo grandi emozioni, come non vi capitava da tempo. Il momento di spingere sull’acceleratore è arrivato, potete togliervi grandi soddisfazioni.

Toro L’amore è protagonista della vostra vita, dopo un periodo davvero complicato. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno porta dei grandi cambiamenti e potete togliervi grosse soddisfazioni.

Gemelli Giornata non al top per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, forse non è il momento migliore per dichiararvi. Pensate invece al lavoro che è davvero positivo.

Cancro È arrivato il momento di ritrovare un po’ di serenità sotto tanti punti di vista. Dovete ritrovare i vostri affetti e l’amore. Se siete single potete trovare l’anima gemella.

Leone preparatevi a vivere nuove e intense emozioni. Starà a voi decidere se accoglierle o meno. A volte dovete uscire dalla vostra comfort zone. Per quanto riguarda il lavoro, analizzate pro e contro prima di un possibile cambiamento.

Vergine Giornata positiva con Mercurio, Venere e Marte che sono nel segno. Questa è un’ottima notizia soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono un po’ di complicazioni, ma non abbattetevi.

Bilancia Con la Luna nel segno regna la serenità. Proprio quello che vi mancava in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi a livello professionale non mancano.

Scorpione La situazione a livello sentimentale migliora, approfittatene. In ambito lavorativo possono esserci nuove e valide collaborazioni, ma valutate bene prima di accettare.

Sagittario Con la Luna positiva potete togliervi grandi soddisfazioni. Cercate comunque di mantenere i piedi per terra, perché è facile volare troppo alto e poi rischiare di farsi male.

Capricorno Nelle prossime ore potrebbero esserci piccoli problemi in amore da dover affrontare. Per fortuna non è nulla di irrisolvibile. Per quel che riguarda il lavoro possibili rallentamenti.

Acquario Sarà una giornata molto promettente per i sentimenti. Potete risolvere e superare qualche incomprensione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, troverete le giuste soluzioni.