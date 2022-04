Oroscopo di Paolo Fox Domenica 17 Aprile 2022: Gemelli sereno

Ariete La seconda metà del mese di Aprile è favorevole per i nati sotto questo segno. La giornata di Pasqua significa davvero rinascita per voi, soprattutto per le persone che vogliono fare qualcosa in più. Nel mese di Maggio Giove entra nel segno e questo porterà qualcosa di ancora più piacevole. Le relazioni saranno più passionali e arriveranno novità interessanti.

Toro In questo giorno di festa per la Pasqua consigliamo di passare del tempo con la famiglia, come richiede la tradizione. Alcune persone vi hanno creato problemi e ora è il caso di sistemare tutto. Luna in opposizione vuol dire che nell’ultimo periodo avete avuto qualche preoccupazione e qualche tensione ma ora va meglio. Fate le cose nel modo giusto.

Gemelli I nati sotto il vostro segno hanno bisogno di vivere questi giorni di festa in modo sereno. Pasqua può portare felicità nel vostro cuore. I rapporti di lavoro e di amore saranno migliori nel mese di Maggio. La settimana prossima sarà in generale più attiva in tutto, sfruttate le occasioni.

Cancro Dovete stare vicino alle persone che amate, le persone che per voi contano davvero. Luna, Venere e Giove sono favorevoli quindi potete approfittare di questo cielo propizio per ritrovare confidenza. In amore, se la base di partenza è buona allora è il caso di aumentare la passione. Se volete stare soli non perdete tempo con relazioni inutili.

Leone Periodo sottotono e anche un po’ nervoso per i nati sotto il segno del Leone. In questo periodo purtroppo non potete ambire a grandi attenzioni, il cielo di questi giorni non vi favorisce.

Vergine In questo periodo riuscite a mantenere la vostra consueta e proverbiale “flemma”, soprattutto per la giornata di Pasquetta visto che per la domenica di Pasqua il cielo prevede ben poche novità rilevanti.

Bilancia Non tutte le ciambelle riescono con il buco quindi non ha senso insistere con progetti che non hanno dato risultati soddisfacenti fino ad ora. Le stelle di questo periodo consigliano di dare una svolta a questi progetti e magari iniziare con qualcosa di nuovo.

Scorpione La giornata di Pasqua si annuncia sostanzialmente piatta e senza novità di rilievo. I nati sotto questo segno hanno bisogno di una svolta decisiva in questo periodo, un episodio che porti novità nella sua vita.

Sagittario Di solito approfittate delle vacanze e in generale dei giorni di festa per muovervi e fare cose ma di recente sembra che qualcosa non sia andata come speravate. Sarà una Pasqua sostanzialmente tranquilla nonostante il timore di aver sbagliato qualcosa. State tranquilli, la vostra buona fede è risaputa.

Capricorno Avete tensioni causate da molte cose e domenica sarà una giornata importante per voi. Questo è un periodo che dovrebbe riportare alla luce affetti veri come la famiglia e le persone care. Puntate molto sul lavoro ma dovete riscoprire l’amore.

Acquario Si preannuncia una giornata creativa, piena di inventiva e valida per fare scelte importanti. Dovete cercare di rendere sereno l’ambiente intorno a voi. Non puntate su troppe cose insieme, cercate di fare una selezione. Dovete anche imparare a cedere quando necessario.