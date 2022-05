Oroscopo di Paolo Fox Martedì 17 Maggio 2022: Gemelli agitato

Ariete Questa giornata di martedì sorride ancora al segno dell’Ariete. Avete tanti progetti in mente e se c’è una persona complice o che vi vuole bene andrete lontano. Non dimentichiamo che questo è un periodo favorevole per le questioni tecniche e se avete un progetto questo è il momento giusto per presentarlo agli altri. C’è una bella carica che funziona anche in amore, se volete comandare tutti gli potrebbero stancarsi di questo atteggiamento.

Toro Ben venga una visione più piacevole della vita ma anche più sorridente, il prossimo mese avremo anche una Venere molto bella, quindi Maggio serve a consolidare i rapporti e a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. In questa giornata avete una bella soddisfazione.

Gemelli Forte agitazione nella giornata di oggi con questa Luna opposta che bisogna cercare di superare. Da mercoledì avremo stelle migliori, è facile che una persona dei Gemelli possa agitarsi però ricordiamo che da una settimana Giove è tornato favorevole e adesso le cose possono cambiare a vostro favore e già attorno a venerdì potreste rendervi conto che qualcosa di più in questo cielo.

Cancro La pazienza deve essere tanta in questo momento perché un problema fisica o familiare vi ha messo davvero alla prova, voi ce la mettete tutta per evitare tensioni o complicazioni ma a volte questo è molto difficile. Cercate di farvi scivolare le cose addosso, è un periodo in cui potete prendervela per un nonnulla.

Leone Ora è opportuno darsi da fare, chi doveva superare un esame o aveva paura di non farcela è stato rassicurato dalle stelle di questo periodo e questa è un’altra giornata molto importante. I segni di fuoco stanno per vivere una grande stagione e quindi si presenta nell’ambito del lavoro un’occasione, voi sapete di valere per cui è arrivato anche il momento di chiedere e di farsi avanti.

Vergine Ci sono delle giornate in cui troppi pensieri si affollano nella mente, troppe tensioni creano in difficoltà, attenzione perché non abbiamo più il cielo pesante anche perché dal 10 maggio Giove non è più opposto. È probabile però che siano rimaste delle preoccupazioni o tensioni, in questa giornata meglio sfruttare un po’ di razionalità. Le relazioni d’amore riprenderanno quota.

Bilancia Questo è un momento in cui siete presi tra due fuochi ed è molto difficile mantenere la calma, è probabile che ci siano delle tensioni da superare, potreste diventare più aggressivi o nervosi. Cercate di affrontare tutto con più serenità, le prossime tre giornate vi vedono al centro di qualche tensione di troppo.

Scorpione Queste due giornate in arrivo sono interessanti, coloro che che sono soli per ora si divertono magari osservano persone potenzialmente interessanti ma non si concedono del tutto. Voi in genere non accettate tutto siete molto selettivi e questo da una parte è un bene però attenzione a non essere troppo diffidenti.

Sagittario Questo è un momento in cui si vola, si decolla, è molto difficile rimanere senza nulla o solamente a guardare, l’importante di questo oroscopo è la consapevolezza di essere più forti. In amore quelli che hanno già una storia la potenziano e chissà che entro l’estate non vivano qualcosa di bello.

Capricorno Periodo di riflessione da un po’ di tempo per voi nati del segno e forse anche di tagli di rami secchi che vanno buttati via in una situazione così strana è probabile che siate in attesa di novità. È un momento particolare, siete tesi come una corda di violino quindi l’auspicio è che abbiate al vostro fianco una persona carina.

Acquario Per una Acquario la creatività è tutto, la cosa più bella è la fantasia, in questo momento potete far vivere i vostri sogni e dovete avere anche più spazi di libertà, se la giornata è piena di obblighi e responsabilità è normale che voi vi sentiate un pochino soffocare. I nuovi progetti personali di lavoro potrebbero anche esplodere in maniera positiva durante l’estate.