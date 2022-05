Madame sul palco è “l’eccezione delle regole del mondo”

Una “Marea” di gente ha invaso le strade di Napoli nel giorno in cui tra le vie della città partenopea sfilava il Giro D’Italia. Sabato 14 maggio, il Palapartenope si è infiammato insieme alle migliaia di voci che hanno accompagnato una giovanissima artista che negli ultimi anni si è imposta nel mercato discografico italiano. Sto parlando di Madame – all’anagrafe Francesca Calearo – che con il suo innegabile talento ha stravolto il mondo dell’urban.

Come ho raccontato in precedenza in questo articolo (vedi qui), Madame ha rappresentato il mutamento della musica italiana non solo per il suo stile inconfondibile, ma soprattutto perché appartiene alla generazione in cui lo streaming ha stravolto le “regole” per emergere. Se l’artista nasce con la musica live, possiamo tranquillamente affermare che questo primo tour senza restrizioni è stato il suo battezzo.

Infatti, nelle scorse settimane ha preso il via il “Madame in tour” che dopo le tre date sold out all’Alcatraz di Milano e al Tuscany Hall di Firenze, è arrivato anche al Palapartenope di Napoli. Uno show mozzafiato che finalmente ha sancito il ritorno – ufficiale – della musica dal vivo. Centinaia e centinaia di giovani hanno cantato a squarciagola le hit come “Marea” e “Voce” ma anche i nuovi brani presenti nell’album d’esordio di Madame.

Lo show è iniziato sulle note di “Istinto“, per poi continuare sulle hit “Tu mi hai capito” e “Baby” che hanno acceso il Palapartenope di Napoli. All’interno della scaletta non sono mancati i duetti sulle note de “L’anima” e “Mi fiderò“, brano in collaborazione con Marco Mengoni certificato disco di platino.

Madame è senza dubbio una fuoriclasse, ma la sorpresa più grande è legata al rapporto con il suo pubblico. Durante il concerto ha più volte invitato tutti ad essere liberi soprattutto durante il momento “confessionale“. “Urlate qualcosa che non avete mai confessato“, ha incitato Madame che dal suo palco ha lanciato un messaggio ben chiaro: “Finché siete qui insieme a me questo spazio è sicuro e libero: potete baciare chi volete e fare ciò che più vi piace“.

Tra coming out, dichiarazioni d’amore, e confessioni più intime, questo spazio creato da Madame ha rafforzato ulteriormente il rapporto con la sua gente. “Fate il ca**o che vi pare e fate l’amore” ha incitato l’artista tra un brano e l’altro.

Energia, carisma e talento sono le qualità innegabili della giovanissima Madame, che sul finale canta in acustico due brani precedenti alla pubblicazione dell’album d’esordio. Si tratta di “Sentimi” e “Sciccherie” che hanno emozionato il pubblico presente a Napoli.

È proprio vero: Madame è stata “l’eccezione delle regole del mondo“.