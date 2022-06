Oroscopo di Paolo Fox Sabato 25 Giugno 2022: Ariete attivo

Ariete Vorremmo ricordare che questo fine settimana per l’Ariete è davvero fonte di interesse o comunque importanti novità, speriamo anche che voi abbiate un’attività in proprio o comunque delle idee in mente, perché avere un buon cielo è come avere terreno fertile, bisogna seminarlo bene altrimenti non si cava nulla. Nelle prossime 48 ore si può risvegliare l’amore.

Toro Il segno del Toro deve ritrovare serenità e magari anche prendersi qualche giorno di vacanza, lontani dalle preoccupazioni e pensare ad un autunno di recupero, è importante! Con alcuni segni zodiacali c’è stato un momento di crisi, non diciamo di disattenzione ma di lieve incertezza, ad esempio con la Bilancia, Cancro e qualche volta Capricorno. Questo fine settimana vi rende più tranquillo nelle vostre azioni.

Gemelli Per i Gemelli è difficile che in questo momento non venga fuori un incontro piacevole, una passione che non sia coinvolgente, anche la voglia di rimettersi in gioco è tornata e questo Mercurio nel segno è stimolante, assieme a Venere, Giove e Marte favorevoli. Tra Marzo e Aprile chi ha messo in discussione un rapporto trova una via d’uscita.

Cancro Questo fine settimana aiuta a ritrovare un po’ di tranquillità, osservate con molta attenzione le amicizie che fate in questo momento e lo diciamo a ragione veduta, almeno dal punto di vista astrologico, perché a Luglio Venere arriverà nel vostro segno quindi quello che fate adesso è importante. C’è chi è stato male e ha avuto dei problemi e adesso di renderà conto di quali sono le persone veramente importanti, perché tutti sono pronti a dare una mano a parole ma è nel momento del bisogno che si vede l’amico sincero.

Leone Non vorremmo che questa giornata per il segno zodiacale del Leone sia un po’ sottotono, ma nulla di grave. Avere un giorno sottotono è cosa da poco, capita a tutti una giornata storta. Oggi cercate di fare le cose con attenzione e non dovete ridurvi all’ultimo momento nel portarle avanti, in amore ci vuole pazienza. Domani grande recupero.

Vergine E’ importante che il segno della Vergine si prenda una sorta di pausa di relax, questa giornata è interessante ma domenica sarà una giornata un pochino più confusa. A volte anche voi vi chiedete se vale la pena arrabbiarvi per fare le cose al meglio. Se c’è da chiarire qualcosa parlate oggi e domani staccate la spina cercate il relax più completo.

Bilancia Questo fine settimana è in crescita, domenica sarà una giornata importante con Luna e Venere favorevoli. La cosa più bella di questo Oroscopo è che finalmente avete voglia di ritrovare un po’ di serenità e togliervi fuori da un conflitto, ci vorrà tempo ma una soluzione arriverà prima o poi. Le coppie che hanno avuto dei problemi agli inizi della Primavera ora parlano con più sincerità e domani sarà una giornata ancora più interessante. Negli utlimi mesi avete dovuto affrontare un problema.

Scorpione E’ questa Luna opposta che oggi potrebbe portare alla luce qualche problema ma voi dovete andare oltre e pensare alla giornata di domenica, nonché a Luglio come mese di grande recupero. Se avete avuto problemi nei rapporti con gli altri, adesso si possono trovare soluzioni, Stasera non fate le ore piccole, c’è qualche piccolo fastidio da affrontare o uno stato di nervosismo.

Sagittario Prima di dire cose tipo “Ti amerò per sempre” oppure “Basta con questo amore” pensateci bene perché è già un momento molto confuso, nella migliore delle ipotesi amate tanto una persona ma potreste vederla meno per motivi di lavoro o altro. Tanti di voi hanno bisogno di affrontare una nuova partenza o pensare ad un futuro impegnativo ma importante. Questa sera non fate le ore piccole nonostante siate forti e inarrestabili. Potreste sentire un po’ di fatica.

Capricorno Vorremmo ricordare al Capricorno in questo momento di non fare delle scelte azzardate di lavoro, sarebbe poco opportuno. C’è un rinnovo di un contratto e voi non ritenete giusto lavorare con le stesse persone. Prima di dire basta pensateci bene, molti anche con una buona carriera alle spalle devono ripartire da zero, un tema ricorrente. In questo momento avete bisogno di una persona al vostro fianco.

Acquario Per i nati sotto il segno dell’Acquario, una giornata di forza sarà quella di domenica ma oggi ancora c’è qualche piccolo disagio o tensione che comunque sarà superata. Dovete fare sforzi e le stelle vi premiano per la giornata di domenica con incontri importanti.