Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 26 Maggio 2022: Ariete vincente

Ariete L’Ariete resta il dominatore dello zodiaco, in questo momento ci sono delle buone opportunità ma sarà importante coltivarle. Chi si chiude a riccio non vive bene e rischia inevitabilmente il conflitto. Avete anche perso i vostri freni inibitori per cui per difendere una vostra idea sareste anche capaci di mettervi contro qualcuno. Non fate errori di questo tipo!

Toro Il fatto che oggi la Luna arrivi nel segno è certamente un segno di forza e queste due giornate in arrivo sono importanti. In questo giovedì provate a risolvere un conflitto d’amore: dovete cercare di sbrogliare questa matassa sentimentale che al momento sembra un pochino ingarbugliata, forse solo per delle preoccupazioni o delle responsabilità legate alla persona amata.

Gemelli Sempre molto interessante questa settimana, domenica poi la Luna arriverà nel segno e quindi si potrà vivere una situazione fortemente intrigante. Oroscopo importante per i sentimenti, sembra che stiate vivendo in maniera più libera e oltretutto potrebbero nascere delle belle opportunità.

Cancro Oggi tirate un sospiro di sollievo ma questo resta un periodo impegnativo o ci sono problemi fisici, o di lavoro o semplicemente c’è una certa distanza che molti vogliono tenere da una realtà che non amano. Non è sempre facile mantenere la rotta. Le coppie che ora sono in piedi devono evitare errori.

Leone Leone questo è un giovedì che parte in maniera piuttosto interessante, poi questa sera potrebbe esserci qualche piccola perplessità ma nel complesso l’astrologo vi premia con cinque stelle di forza perché avere Marte e Giove favorevoli insieme al Sole è un elemento in più per mantenere il proprio successo ma anche per valutare con attenzione un sentimento.

Vergine Questa giornata di giovedì riesce a farvi riemergere da una situazione un po’ pesante che c’è stata soprattutto all’inizio di questa settimana. La cosa importante adesso è pianificare la propria attività, soprattutto chi ha avuto un successo deve in qualche modo confermarlo.

Bilancia Il fatto di non avere più la Luna in opposizione nella seconda parte della giornata provoca qualche riflessione in più utile per programmare un fine settimana migliore. Quella di oggi è una giornata a metà per cui si parte con qualche dubbio al mattino e poi nel pomeriggio si migliora. Tra venerdì e domenica certamente avremmo un oroscopo di recupero ma è chiaro che in questi giorni siete in lotta.

Scorpione Lo Scorpione con questa Luna in opposizione nella giornata di oggi potrebbe anche sentirsi un po’ spiazzato, tra oggi e domani non prendete troppo di petto le cose. Venerdì sarà una giornata un pochino sottotono: è molto probabile che ci sia una incomprensione e tra stasera e domani potreste arrabbiarvi. Marte vi fa mettere da parte la diplomazia.

Sagittario Questa è ancora una settimana tiepida, poi seguiranno delle settimane calde che favoriscono passioni e iniziative. Il fatto che soprattutto al mattino la Luna sia ancora dalla vostra parte garantisce elementi di ragionamento e di forza. Siete molto affascinanti e questo Giove in buon aspetto aiuta.

Capricorno State vivendo un periodo di adattamento poi ancora di più se state cercando di entrare in un nuovo ambiente o avete fatto delle richieste per fare delle cose nuove siete incerti come se doveste superare degli ostacoli e se c’è una cosa che odiate è perdete tempo.

Acquario Per l’Acquario questa giornata è un po’ particolare, ci sono pianeti favorevoli però questa settimana non ha portato un grande valore a qualche iniziativa a cui tenete. In questo cielo si legge una grande volontà di ribellarsi a tutto quello che non vi piace. Oggi ci saranno delle persone che si metteranno di traverso o vorranno farvi fare cose che non desiderate.