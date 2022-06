Oroscopo di Paolo Fox Martedì 28 Giugno 2022: Ariete stanco

Ariete Questa giornata è certamente molto frastornata e stancante e pensare che voi siete tra i segni più promettenti. Se è vero che tra oggi e domani qualcosa potrebbe porvi in contrasto con l’ambiente è anche vero che da giovedì sera si riparte, avremmo una seconda parte della settimana bella anche per le relazioni d’amore.

Toro I nati sotto il segno del Toro dovrebbero affrettarsi a risolvere un piccolo problema familiare o personale entro giovedì, sarà meglio chiarire tutto quello che non va. Il vostro segno zodiacale potrebbe essersi ritrovato nel centro delle polemiche, delle tensioni. Un cielo importante arriverà non prima di domenica.

Gemelli I nati sotto il segno dei Gemelli vivono una vera e propria liberazione poi questo periodo soprattutto per le persone che lavorano con la creatività sarà di grande slancio non fosse altro perché Mercurio e Venere sono in aspetto buono insieme a Giove e Marte.

Cancro Finalmente vi sentite liberi da qualche preoccupazione, attenzione perché negli ultimi due mesi ci sono stati anche problemi fisici quindi chi è stato male può adesso avere anche uno sviluppo migliore ma deve occuparsi un pochino di se stesso, gli amori possono tornare molto più convincenti.

Leone In questo periodo una battaglia potrebbe diventare fonte di collera, forse c’è stata una persona che vi ha mancato di rispetto. Giove aiuta a vincere ogni sfida quindi se è possibile farsi rappresentare o consigliare, se c’è l’opportunità di farvi valere approfittate del periodo più “caldo” in vista dei prossimi mesi.

Vergine Dopo un lunedì passato in maniera controversa, ben venga questa giornata di martedì. In questo periodo non si mette in discussione la vostra capacità ma il problema è che siete nervosi, avete Mercurio contrario e questo pianeta governa il vostro segno quindi c’è grande confusione mentale. Prendete qualche giorno di pausa perché in questo periodo rischiate di sbagliare per colpa di un disordine che non avete creato o voluto.

Bilancia In questi tre giorni sarete pronti a rivedere molte delle vostre posizioni e dal punto di vista sentimentale c’è qualcosa da discutere. Uscite da mesi pesanti e questa tensione potrebbe essersi riversata in amore. Se avete al vostro fianco una persona comprensiva nessun problema, altrimenti cercate di mostrarvi presenti.

Scorpione Le aspirazioni nascono quando abbiamo un oroscopo importante. Questa Luna è favorevole quindi in questi tre giorni potreste vivere una sorta di emozione doppia o provare delle belle sensazioni. Quello che non bisogna fare è recriminare o pensare al passato, cosa che spesso voi nati del segno fate.

Sagittario In questo momento state dando più spazio al lavoro e alle preoccupazioni che alle novità, persino se avete cambiato qualcosa da poco nella vostra vita o siete preoccupati è un cielo che chiede un po’ di attenzione a livello sentimentale, sia questa che la prossima settimana possono determinare qualche fastidio e quindi se ci sono stati problemi bisogna superarli.

Capricorno Tre giorni con la Luna opposta per cui sentite addosso una grande confusione, non tutti ma molti di voi hanno dovuto affrontare una pesantezza nel lavoro enorme e c’è anche chi è stato in grado di ripartire da zero per cui non scoraggiatevi. Dopo un periodo di fermo sarete in grado di ripartire, adesso state cercando anche più libertà in amore.

Acquario Le idee sono tante, la voglia di libertà raddoppia, avere Giove e Marte favorevoli non può che regalare una visione del mondo libera però bisogna sempre fare i contri con i soldi, con la reale capacità di stare sul mercato. Per quanto riguarda l’amore potete parlare liberamente fino a giovedì, poi la giornata di venerdì sarà un pochino pepata.