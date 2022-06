Hoara Borselli: un tweet scatena le polemiche

E’ bastato un tweet della conduttrice televisiva Hoara Borselli a scatenare le polemiche sui social. Incriminata una frase scritta dalla stessa secondo cui affermava che da ragazzina, circa 15 anni, aveva lavorato quasi gratuitamente in un bar mentre i suoi amici andavano al mare.

Un lavoro di poche ore e per pochi giorni alla settimana, che le avrebbe consentito al massimo di avere un gelato gratis o delle patatine. Da lì sono partiti i commenti sui social, tra cui quello riguardante il suo ex compagno Walter Zenga e persino quelle del Presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini.

Inaccettabili a parere di molti che si possa far passare il messaggio del lavoro gratuito e non retribuito come qualcosa di normale e allo stesso tempo non sono mancati i commenti cattivi sulla totale assenza di spirito di sacrificio nella sua vita dal momento in cui è stata compagna di un ex giocatore di calcio.

Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato ribadendo che la schiavitù sia stata già abolita da tempo e che qualunque lavoro a 15 o a 60 anni vada retribuito correttamente e non a “pane ed acqua” o “gelato e patatine”. Ma Hoara Borselli ha replicato ancora una volta asserendo di aver svolto due anni di lavoro alla radio accontentandosi solo di un rimborso spese.