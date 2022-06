Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 29 Giugno 2022: Ariete confuso

Ariete Le stelle portano ancora tanta confusione ma è una confusione positiva. Giove e Marte producono un effetto importante. Tante cose da fare perché avete deciso che di tanti impegni e di tante idee che avete in mente, almeno una deve andare in porto, crediamo che sarà proprio così. Ci sono giornate come quella di oggi in cui riuscire a fare tutto è quasi impossibile. Venerdì si riparte in amore.

Toro Un periodo di risorse importante, anche se avete dovuto ridimensionare la vostra presenza sul lavoro o magari semplicemente in una società, in un certo ambito, avete dovuto rivedere alcuni progetti. Questa Venere aiuta un recupero anche a livello sentimentale soprattutto a Luglio, mese che ormai è alle porte e che chiede attenzione in amore.

Gemelli Venere nel segno rappresenta i sentimenti e speriamo che abbiate già in mente un grande progetto d’amore, che vogliate risvegliare quella passionalità che è sempre dentro di voi. I Gemelli in amore non amano le situazioni stagnanti anzi, spesso si appassionano proprio alle persone sfuggenti. In questo periodo cercate l’altra metà della mela.

Cancro Il fatto che la Luna ancora si trovi nel vostro segno zodiacale, non può che dare una grande capacità di guardare al futuro in maniera positiva. Tra l’altro il Sole transita nel segno quindi diremmo che anche quelli che sono stati male recuperano, ricordiamo che gli ultimi due mesi sono stati pesanti. Molto importante la famiglia, molto importante l’amore.

Leone Siete un po’ arrabbiati perché qualcuno vi ha mancato di rispetto e sappiamo che se c’è una cosa che proprio non sopportate è essere messi in fondo ad una ipotetica classifica di benemeriti, in realtà non dovete preoccuparvi. Giove aiuta anche chi vuole aprire una vertenza, i sentimenti andranno meglio nel mese di Luglio.

Vergine I nati sotto il segno della Vergine hanno iniziato questa settimana in maniera pesante e chissà quanti si stanno chiedendo: “Perché abbiamo iniziato, perché abbiamo accettato questo impegno faticoso. Forse non siete circondati dai giusti collaboratori e non avete aiuto diretto.

Bilancia Sentirsi un po’ provati è facile in giornate come quella di oggi. Tempo fa abbiamo ricordato che qualche Bilancia sentiva di avere una spada di Damocle sulla tesa, così anche se le cose apparentemente andavano bene, si aveva paura che non avrebbero tenuto a lungo. Se guardiamo le 48 ore in arrivo vediamo agitazione, anche in amore bisognerà essere cauti, qui non parliamo di mancanza d’amore ma è probabile che nelle coppie di lunga data, esigenze diverse abbiano creato qualche piccola crepa nel recente passato.

Scorpione Oggi abbiamo una Luna in buon aspetto da un segno di Acqua e voi siete un segno di Acqua. L’ispirazione non manca e questo periodo è buono per far partire nuovi progetti, stiamo pensando anche al prossimo anno. Se non ci sarà chiarezza attorno a voi non avrete voglia di iniziare un programma, i sentimenti al momento sono neutrali. Chi non ha una storia spera nel mese di Luglio.

Sagittario Fossi in voi conterei sulle giornate del fine settimana, perché soprattutto venerdì e sabato saranno due giorni molto importanti, sappiamo che il Sagittario in amore vuole essere libero ma anche vivere sensazioni speciali. In amore avete sempre bisogno di poter contare su una sorta di uscita di sicurezza che al momento sembra chiusa.

Capricorno Non fate troppo, sono due giornate in cui soprattutto se avete delle responsabilità potrebbero chiamarvi all’improvviso. Da venerdì andrà meglio, i sentimenti hanno bisogno di un po’ di tranquillità. Avete bisogno ora di avere persone che vi aiutano a risolvere un problema.

Acquario L’Acquario, in questo momento, ha una visione del futuro molto interessante. Con Giove e Marte favorevoli potreste anche sviluppare nuovi progetti e cercare una soluzione per una idea. Una giornata interessante per le relazioni sarà quella di domenica e diremmo già da ora di organizzare un appuntamento d’amore.