Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 6 Luglio 2022: Leone forte

Ariete Nei prossimi due giorni serve particolare prudenza per evitare conflitti. Nonostante voi siate in genere una fra le stelle del momento le prossime 48 ore potrebbero diventare molto faticose. Ostilità nell’aria, provocazioni, dissapori in famiglia, cercate di avere pazienza e farvi scivolare le cose addosso. E’ solo un momento di passaggio, poi tornerete a brillare.

Toro Domani avete bisogno di nuove sicurezza nella vostra vita. Anche se in amore ci sarà chi ha deciso di chiudere un rapporto di coppia ormai logoro e irrecuperabile, il Toro è in cerca di nuovi punti di riferimento. Le coppie in crisi ora si impegnano per recuperare l’intesa persa.

Gemelli Domani e giovedì si preannunciano due giorni di grande recupero, dopo 48 ore molto nervose e stancanti. A partire da domani vi sentirete più liberi di muovervi: approfittatene, considerato che Venere rimarrà nel vostro cielo fino al 17. Sul fronte lavorativo, chi ha una sua attività è alla ricerca di soluzioni concrete.

Cancro Nelle prossime due giornate sarete colti da un’improvvisa malinconia e dallo sconforto. Ci sarà chi, trovandovi confusi, si preoccuperà per voi. Se a Maggio siete stati molto male potreste sentirvi piuttosto perplessi, forse non starete bene. State vivendo una trasformazione profonda che, forse voi non avreste voluto vivere, ma che è importante. Non ostacolatela.

Leone Domani e giovedì saranno due giorni di grande forza. Fin dalle prime ore la vita amorosa e affettiva tornerà in auge. Possibili tensioni solo con Acquario e Toro: siate prudenti. Nel lavoro, invece, potrebbe uscire fuori il vostro spirito più competitivo e desideroso di vincere le sfide. Qualcuno potrebbe perfino sentirsi più motivato e rianimato.

Vergine Domani ritrovate più tranquillità e dovrete occuparvi di voi stessi perché gli ultimi giorni di Giugno vi hanno messo a dura prova. Lo scorso mese è stato contraddistinto da nuovi progetti, impegni e responsabilità che avete dovuto affrontare da soli. In amore vivete una sorta di lontananza, fisica o emotiva.

Bilancia Domani e giovedì, con il passaggio lunare nel segno, avrete più forza e potrete recuperare in amore. Dovrebbe approfittarne chi la scorsa primavera ha auto difficoltà di coppia. Queste stelle potrebbero favorire un cambiamento futuro. Fate solo attenzione a non prendere ogni cosa di petto, perché in questo momento siete particolarmente sensibili ed emotivi. Qualcuno sul lavoro potrebbe perfino arrivare a sentirsi sfruttato e poco rispettato.

Scorpione Domani dovreste cominciare a fare programmi divertenti per venerdì e sabato. Avete bisogno di un po’ di svago e di meritato relax anche voi! Il fatto è che quando prendete a cuore una persona, faticate a mettere paletti e finite con il rendervi troppo disponibili. Avete bisogno di un po’ di riposo in più e di pensare a voi stessi.

Sagittario Domani dovrete continuare a lavorare sui vostri progetti per portarli avanti. Da Maggio avete ritrovato una grande forza e la grinta necessaria a impegnarvi, per realizzare obiettivi importanti nel lavoro. E se nella vostra professione sarete caparbi e intraprendenti, in amore qualcosa continua a non andare. Vi state perfino chiedendo se state facendo la cosa giusta.

Capricorno Domani e dopodomani sarete un po’ nervosi. Servirà molta attenzione, perché nelle prossime ore potreste essere rimbrottati ingiustamente oppure sarete voi a prendervela con qualcuno. Se sentirete di dover parlare onestamente, forse sarete un po’ sulle spine e sovrappensiero. Nel lavoro molti di voi si sono sentiti trascurati.

Acquario Domani e giovedì finalmente potrete ripartire alla grande. Con la Luna e Venere in aspetto favorevole ritroverete più leggerezza e spontaneità nei rapporti con gli altri e in amore. I cuori solitari potrebbero innamorarsi di nuovo molto presto. Cercate di non distrarvi troppo, fate attenzione ai soldi e all’ordine in casa. Vi trovate qualche volta a dover ricomprare qualcosa, perché lo avete perso dentro casa.