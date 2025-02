Oroscopo di Paolo Fox del 12 febbraio 2025: Ariete energico

Ariete Questi giorni saranno caratterizzati da una grande energia e da una forte voglia di fare. Venere nel segno esalta soprattutto i sentimenti e i nuovi accordi di natura amorosa. Se c’è una persona che vi piace davvero, questo è il momento giusto per farvi avanti. Tuttavia, Marte contrario potrebbe portare qualche ostacolo; siate pronti a difendervi.

Toro State facendo molte cose che vi piacciono e che vi permettono di manifestare appieno la vostra personalità. La prima parte di febbraio ha portato minori certezze, ma nella seconda parte sarete più risoluti e concreti. Dopo San Valentino, Mercurio cambierà segno, consentendovi di risolvere dispute legate ai soldi o di natura legale.

Gemelli La tua creatività sarà alle stelle. Approfitta di questa energia per avanzare nei tuoi progetti lavorativi. Oggi potresti sentirti più emotivo del solito; cerca di non prendere decisioni affrettate, soprattutto in amore.

Cancro Le stelle favoriscono il settore familiare. Potresti ricevere una buona notizia da un parente. In amore, è il momento di fare chiarezza; se c’è qualcosa che non va, affrontala con sincerità.

Leone E’ corretto pensare al passato, ma appartenendo a un segno di fuoco, è normale che preferiate guardare al futuro. Grazie a Giove e Venere dalla vostra parte, avrete un valido stimolo per fare di più e crescere personalmente e professionalmente. Mercurio non sarà più opposto, portando belle novità in amore per chi cerca l’anima gemella.

Vergine Da domani, la Luna nel segno vi rende più reattivi e propositivi. Le prossime due settimane vi vedranno più riflessivi ma anche più saggi. Chi ancora non ha fatto una scelta si troverà in imbarazzo. La seconda parte di febbraio inciderà sulle scelte che farete in primavera; è importante avere chiari i vostri obiettivi.

Bilancia Siete al centro di una rivoluzione planetaria guidata da Giove che parla di lavoro e di esami. In questo momento avete altre priorità rispetto ai sentimenti, forse perché state vivendo una fase di disincanto. Venere opposta rende l’amore un po’ più diffidente o distaccato, un fardello soprattutto per le coppie che si trascinano da tempo.

Scorpione Vi trovate a vivere un periodo rivoluzionario. La prima parte di febbraio vi ha visti un po’ stressati e sottotono, ma dal 14 in poi potrete sperare in qualcosa di meglio anche a livello astrologico. C’è un’agitazione positiva nell’aria che vi rende più reattivi. L’amore vive una fase neutrale; vorreste qualcosa di più, soprattutto se avete accanto un partner freddo e distaccato.

Sagittario Il vostro segno è pronto a un grande recupero sia dal punto di vista emozionale che personale. I sentimenti prendono quota già dalla seconda parte di febbraio. Giove opposto ha creato blocchi che hanno frenato le vostre ambizioni, ma non dovete scoraggiarvi. Le stelle della seconda parte dell’anno saranno migliori e vi consentiranno di ripartire con nuovo slancio.

Capricorno L’interesse per una questione economica è prevalente in questo momento, soprattutto per chi sta portando avanti un progetto in cui crede fermamente. Marte opposto porterà un calo fisico e tensioni con persone che proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote. Evitate di trasportare il nervosismo dal lavoro in amore; cercate di separare i due ambiti.

Acquario Vi trovate al centro di una situazione astrologica creativa, rafforzata da Giove amico. Nelle ultime due settimane, Mercurio ha portato giudizio e belle intuizioni. Serve attenzione nelle questioni legali o burocratiche. Grandi progetti per le persone che si vogliono bene; ci sono possibilità di iniziare una convivenza o di progettare le nozze.