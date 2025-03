Oroscopo di Paolo Fox del 13 Marzo 2025: Toro, coraggio in amore

Ariete Le stelle sono particolarmente favorevoli per voi. Mercurio e Venere in transito offrono ottime opportunità per avviare nuovi progetti e migliorare i rapporti interpersonali. In amore, la passione si risveglia, preannunciando una primavera ricca di buone notizie.

Toro State per concludere un affare vantaggioso. Rispetto al mese scorso, avete fatto progressi significativi. La Luna in aspetto positivo favorisce contatti lavorativi fruttuosi e idee brillanti. In amore, è il momento di mostrare più coraggio; le coppie solide potrebbero pianificare importanti progetti da realizzare entro l’estate.

Gemelli Potreste sentirvi sopraffatti dalle numerose attività in corso. È importante ritrovare slancio passionale in amore. Venere e Mercurio favoriscono la comunicazione con il partner. Sebbene possano esserci incertezze economiche, entro l’estate molte si risolveranno. Questo è il periodo ideale per discutere di accordi e rinnovi. ​

Cancro È fondamentale comprendere cosa sta accadendo nella vostra vita privata. Non trascurate l’amore a favore del lavoro; dedicate più tempo alle persone care. Se avete deciso di voltare pagina, analizzate attentamente le vostre scelte per evitare rimpianti futuri.

Leone Siete in uno stato di forma eccezionale. Questo periodo è ideale per portare avanti progetti ambiziosi e ben organizzati. Venere vi favorisce, mettendovi sotto una luce positiva. Chi ha un’attività in proprio e desidera una rinascita sentimentale sarà particolarmente efficace nelle scelte. ​

Vergine State ritrovando tranquillità. Sebbene possiate sentirvi con le mani legate sul lavoro, è il momento di sperimentare, con l’aiuto di Marte. Dopo una prima parte dell’anno complicata, potrete iniziare a divertirvi di più.

Bilancia Siete affamati di successo e riscatto. Grandi realizzazioni sono possibili entro luglio, ma è necessario impegno per sfruttare al meglio le opportunità. Prestate attenzione ai rapporti con soci e collaboratori, mantenendo la pazienza. In amore, ascoltate il partner e non date nulla per scontato.

Scorpione Le stelle sono interessanti, con una Luna favorevole. Tuttavia, potreste affrontare incertezze se circondati da persone poco trasparenti. La forza di Marte vi aiuta a gestire responsabilità familiari e situazioni personali, legali o economiche.

Sagittario È un periodo di recupero dopo momenti difficili. È consigliabile allontanarsi da atmosfere cupe e cercare ambienti più stimolanti. La vostra natura ottimista vi aiuterà a superare le difficoltà e a trovare nuove opportunità.

Capricorno Potreste avvertire tensione in questo periodo. La Luna offre supporto per superare le difficoltà, ma è importante affrontare le situazioni con calma. Sul lavoro, cercate di mantenere la serenità e di non lasciarvi sopraffare dalle pressioni esterne.

Acquario La vostra intraprendenza è un’arma a doppio taglio. È fondamentale seguire le proprie passioni, ma anche rispettare le regole. A livello personale, cercate di bilanciare il desiderio di libertà con le responsabilità quotidiane. ​