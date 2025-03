Oroscopo di Paolo Fox del 21 Marzo 2025:

Giornata ricca di energia e voglia di fare. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità di crescita; ascoltate le proposte e siate proattivi. In amore, è il momento ideale per chiarire eventuali incomprensioni e rafforzare il rapporto. Evitate l’impulsività e agite con razionalità; la determinazione sarà la vostra alleata.

Gemelli

Giornata dinamica e stimolante, ideale per portare avanti progetti lasciati in sospeso. In amore, potrebbero emergere emozioni inaspettate che vi sorprenderanno. Sul lavoro, mantenete alta la concentrazione per ottenere risultati concreti; curate i dettagli ed evitate distrazioni inutili. ​