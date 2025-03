Oroscopo di Paolo Fox del 26 Marzo 2025: Toro, riscopri emozioni e passioni

Ariete

Le stelle sono a tuo favore! È il momento ideale per perseguire i tuoi desideri senza lasciarti influenzare dai pettegolezzi. Se un progetto non ha avuto il successo sperato, non è colpa tua. In amore, le relazioni sono particolarmente gratificanti; è un periodo propizio per pensare a un figlio, matrimonio o convivenza.​