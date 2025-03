Oroscopo di Paolo Fox del 28 Marzo 2025: Leone, weekend importante per l’amore

Ariete Le stelle favoriscono nuovi legami; durante il fine settimana potrebbe arrivare una bella notizia. Sul lavoro, valutate attentamente le nuove idee che si presenteranno. È il momento di lasciarsi alle spalle il periodo di blocco vissuto negli ultimi mesi.

Toro Giornata serena e interessante dal punto di vista emotivo. In amore, tutto procede per il meglio: chi è in coppia potrà approfondire il dialogo con il partner, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro, potrebbero presentarsi nuove opportunità; non abbiate paura di lanciarvi in nuove avventure.

Gemelli Giornata sottotono con possibili battibecchi o un calo fisico dovuto al cambio di stagione. Non strafate e non siate frettolosi; spesso vi affidate alla rapidità per risolvere questioni, ma non è sempre la scelta giusta. Il weekend sarà migliore, ma curate meglio i rapporti interpersonali.

Cancro Grazie alla Luna favorevole, potreste avere un’intuizione geniale. Questo transito aiuta a risolvere parzialmente alcune recenti problematiche amorose. Sul lavoro, impegnatevi nei vostri progetti: le stelle sono dalla vostra parte, ma l’azione è fondamentale.

Leone Vi trovate in una condizione di forza destinata ad aumentare tra sabato e domenica: il weekend sarà molto importante, anche dal punto di vista amoroso. Chi non riesce più a portare avanti una storia complicata potrà interromperla senza soffrire, ma la passione potrebbe tornare.

Vergine Più vi avvicinate all’inizio di aprile, maggiori saranno le certezze, anche se ultimamente avete notato che i progetti si sono sviluppati in maniera diversa. C’è chi deve ricominciare da zero, ma niente paura: quando la vita diventa troppo statica, volete subito darle una scossa, e questa è l’occasione giusta.

Bilancia Cielo interessante, soprattutto per le vicende pratiche, ma ci sono dubbi in amore nel weekend: alcune coppie sono “separate” dagli impegni o dalla routine, e potrebbero nascere conflitti. Dare tutto per scontato, specie nei rapporti longevi, rischia di portare alla monotonia.

Scorpione Ben venga questa giornata attiva ed energica; tuttavia, mantenete l’autocontrollo. C’è molta passione in questo cielo, anche grazie a Venere attiva nel segno; chi ha chiuso una storia da poco potrebbe ripensarci, o magari una persona del passato tornerà da voi.

Sagittario È fondamentale non alimentare diffidenze in questo periodo; arrivano settimane particolari per i sentimenti. Sul lavoro, se desiderate chiudere definitivamente con situazioni o persone che non vi soddisfano più, è il momento giusto: la pazienza ha raggiunto il limite.

Capricorno Il mese di marzo ha avuto un inizio difficile, ma sul finire si sta aprendo a un recupero eccezionale. È fondamentale permettere a queste emozioni di fluire. Sul lavoro, ci sono state polemiche che hanno raggiunto il loro apice all’inizio del mese.

Acquario Verifiche in amore necessarie. È importante notare che non tutte le problematiche possono trovare una soluzione immediata. Sul lavoro, il cielo attuale suggerisce di prendere le distanze da persone che possono innescare polemiche nella vostra vita.