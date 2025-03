Oroscopo di Paolo Fox del 29 Marzo 2025: Cancro introspettivo

Ariete Il novilunio porta novità e opportunità da cogliere al volo. Siate audaci e non temete di sbagliare. Date priorità alle relazioni interpersonali; i single potrebbero fare nuove conoscenze, mentre le coppie giovani vivranno momenti di autentica passione.

Toro È il momento di accettare cambiamenti nel lavoro che in passato avreste evitato. State ritrovando equilibrio interiore e nuove consapevolezze. Anche se non amate i cambiamenti, sappiate che possono portare nuovi stimoli. In amore, migliorate la comunicazione e parlate con sincerità.

Gemelli La Luna contraria ha causato blocchi o ritardi, rendendovi nervosi. Giove nel segno vi invita a esplorare nuovi percorsi e a ripartire con slancio. Sfruttate la creatività per avviare nuovi progetti. In amore, potrebbero esserci verifiche a causa del nuovo transito di Venere; anche i single potrebbero affrontare qualche battuta d’arresto.

Cancro Fase introspettiva che porta agitazione interiore. Gli alti e bassi nella relazione di coppia hanno lasciato strascichi. Con Mercurio in opposizione, sono possibili incomprensioni; siate prudenti, moderate i toni e cercate di essere sinceri con il partner nelle prossime 48 ore.

Leone Il novilunio vi dona energia e creatività per portare avanti progetti e sogni. Chi ha famiglia desidera introdurre nuove idee. Anche se Venere non è più attiva come a inizio marzo, le storie nate di recente hanno buone prospettive. Nel lavoro, maggiore grinta e consapevolezza delle vostre qualità.

Vergine Il fine settimana sarà focalizzato su questioni economiche. Sentite la necessità di riequilibrare i conti o rivedere contratti che non vi convincono. Evitate scorciatoie; se ci sono problemi burocratici o legali, consultate un esperto. Non lasciatevi sopraffare dalla paura di sbagliare, che potrebbe rendervi statici. Una spesa per la casa potrebbe essere più alta del previsto.

Bilancia Con Sole, Mercurio e Luna in opposizione, il fine settimana potrebbe essere difficile. Siate aperti a nuove collaborazioni, poiché entro l’estate ci sarà molto da fare. In amore, potrebbero sorgere discordie; ricorrete alla diplomazia per risolvere i problemi. Nelle prossime 48 ore, evitate di affaticarvi troppo.

Scorpione Nel weekend sarete più determinati grazie a Marte e Venere favorevoli. Affronterete le sfide con coraggio e ritroverete serenità interiore. Siate sinceri con il partner, soprattutto se recentemente sono nate incertezze; meglio affrontare i problemi apertamente che lasciare che il malumore si accumuli.

Sagittario Mercurio è ancora negativo, ma l’oroscopo settimanale è favorevole. Saturno in Acquario vi aiuta a risolvere problematiche lavorative, mentre Marte positivo vi dona vitalità. Dal 3 aprile, Venere opposta potrebbe provocarvi; preparatevi a gestire eventuali tensioni.

Capricorno Saturno e Marte non sono più nel vostro segno, riducendo la pressione degli ultimi mesi. È il momento giusto per prendersi una pausa. Nel lavoro, ci sono ancora molte cose da fare, ma affrontatele con calma e tranquillità.

Acquario Saturno e Marte nel vostro segno vi spingono a desiderare cambiamenti nella vita, che potrete realizzare, ma non immediatamente. Dal 3 aprile, Venere sarà favorevole, offrendovi nuove opportunità in amore e nelle relazioni.