Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 1 Aprile 2022: Leone ostinato

Ariete Questo Aprile sarà il vostro mese, non solo perché il Sole transita nel vostro segno zodiacale ma perché speriamo siano arrivate delle buone notizie o quanto meno il vostro animo sia più vigoroso, pronti alla lotta. Molte situazioni per ora solo accennate saranno confermate da Maggio, così anche se c’è una questione legale irrisolta è possibile che voi abbiate qualche buona novità, sempre a partire da Maggio. Importante guardare il passato in forma critica e se avete sbagliato delle cose ammettere anche qualche colpa, l’Ariete spesso esagera nelle reazioni, poi si pente quando è tardi ma c’è una rivalutazione in positivo, comunque, di quello che avete fatto e anche i sentimenti possono portare lontano.

Toro Non c’è dubbio dal punto di vista astrologico che Marzo sia stato un mese pesante per il segno del Toro. Con il partner c’è stato qualche problema in più, ne parliamo già da un mese, qualche malessere da risolvere, la paura di perdere un amore o una persona cara, ora tutto si sistema o quantomeno ad Aprile sarà un mese migliore, il nuovo mese apre infatti le porte ad un sorriso. Nell’ambito del lavoro avete dovuto ridimensionare alcune spese, vi siete sentiti anche un po’ messi alla prova, qualcuno vi ha voltato le spalle oppure vi sentite di non aver fatto chiarezza abbastanza. Il fine settimana chiede ancora pazienza in amore, c’è una persona che amate ma vi ha dato qualche pensiero di troppo.

Gemelli I sentimenti vanno recuperati soprattutto se ci sono delle cose poco chiare bisogna tentare un chiarimento entro la prima settimana di Aprile. Se avete intenzione di vivere relazioni part-time sappiate che in questo fine settimana Venere, Marte, Sole e Mercurio favorevoli incitano alla passione, anche un’amicizia può diventare qualcosa di più, mentre storie di tradimenti potrebbero diventare un problema dopo la prima settimana di Aprile, lo vedremo assieme. Adesso dare spazio alle novità, anche per quanto riguarda il lavoro, che saranno importanti, nella seconda parte dell’anno, quando ci saranno soddisfazioni ma è ancora presente un piccolo conflitto legale, burocratico, non siete convinti del rinnovo di un accordo oppure desiderate portare avanti un progetto che qualcuno ostacola. A volte vi sembra di non essere ascoltati.

Cancro Questa giornata sembra un po’ faticosa a livello mentale come se ci fossero delle tensioni che tornano. Ogni tanto pensate di non avere accanto persone che vi vogliono bene ma lo sapete che non è così. Se c’è stato un cambiamento di lavoro per vostra scelta o volontà del destino ora sembra un po’ difficile tornare in equilibrio. Aprile è un mese importante per gettare le basi e confermare qualcosa di utile. Potrebbe essere più difficile recuperare quello che adesso si può vivere e trattare con soddisfazione. Un nuovo sentimento può prendere piede nel corso di questi giorni, anche solo un’amicizia part-time o per intrighi virtuali.

Leone Questo fine settimana dovete darvi da fare per cercare di recuperare una buona serenità pur stando attenti a persone che con ogni probabilità saranno contro. Se c’è una cosa che detestate è essere contraddetti ma lo sapete che ogni tanto anche involontariamente diventate un po’ troppo ostinati sulle vostre decisioni e pretendete che tutti vi ascoltino. Chi lavora nel fine settimana penserà di avere dimenticato la pazienza a casa, l’amore tornerà presto in attivo ma bisogna capire che cosa è accaduto a Marzo, perché non tutto è stato chiaro ed è molto probabile che voi abbiate dovuto prendere le distanze da alcune persone apparentemente contro di voi, anche in famiglia.

Vergine In questa settimana il vostro segno è più forte. Tra lunedì e martedì ci sono stati parecchi problemi anche di tipo fisico, preoccupazioni da superare ma il fine settimana vale davvero, ecco perché proprio tra oggi e domenica sarà possibile cercare una riconciliazione, vivere al meglio una relazione. Se non state bene in coppia ricordate che Aprile non sarà molto tenero e alcune differenze potranno saltare agli occhi. Così anche se addirittura vi siete preparati non pensate che Aprile possa portare un nuovo amore, sarà l’estate a dare qualcosa di più. Tra sabato e domenica potrete dire liberamente la vostra.

Bilancia Avere Sole e Mercurio contrari non vuol dire che le cose non vanno ma che ci sono tanti oppositori, persino se ultimamente sarete stati male sembra che ci sia qualcosa contro di voi. Nonostante la Bilancia sia un segno che tende all’equilibrio ogni tanto avete bisogno di sfogarvi e di dire come la pensa, in questo momento avrete modo di capire davvero chi è contro di voi e chi vi ama sul serio. Se siete rimasti per troppo tempo in silenzio adesso dovete rivolare qualcosa di importante, che vi riguarda personalmente, se c’è una battaglia in corso, cercare di chiudere ostilità entro la fine di Aprile sarebbe saggio. Questo giorno di venerdì ci sembra pesante nelle relazioni, in alcune storie non manca l’amore ma ci sono state troppe preoccupazioni per il lavoro o la salute di uno dei due.

Scorpione Fine settimana di piccoli o grandi pensieri. Quando il segno dello Scorpione ha delle preoccupazioni si può comportare in due modi: o diventate molto spigolosi oppure iniziate ad allontanare i cosiddetti rompiscatole, perché non volete avere altri pensieri o persone attorno poco comprensive. In questo fine settimana vorrete davvero allontanarvi da qualche preoccupazione, questa sera sarebbe importante non fare le ore piccole. C’è qualcosa di nuovo nella vostra vita in vista di Aprile, questo riguarda anche l’amore. Un ritorno di fiamma o una nuova passione, dipende da voi.

Sagittario Sapete già da tempo che Maggio sarà il mese dove dare di più. Il mese di Aprile sarà quindi un periodo di interregno, di riflessione, studio e proposte perché poi con l’estate potrete avere delle conferme. Per chi lavora in proprio è chiaro che bisogna capire quali siano i presupposti da cui si parte. C’è una situazione di base poco chiara e c’è anche chi riparte da zero. Nel giro di un anno o poco più avrete delle buone risorse, bisogna cancellare relazioni inutili. Aprile avrà un potere molto forte nei confronti di tutte le storie che non hanno più ragione di vivere un sentimento e cercano qualcosa di nuovo.

Capricorno Questa giornata di venerdì sembra ancora un po’ sottotono poi da sabato pomeriggio ci sarà un grande recupero. A volte si dice che l’amore non sia bello se non si discute un pochino però attenzione perché tra mercoledì e giovedì le discussioni sono state esagerate o magari solo le piccole ansie. Le cose andranno meglio da Aprile quando Venere tornerà in aspetto buono, vedrete tutto in maniera diversa. Aprile sarà anche il mese dei nuovi incontri per tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in gioco.

Acquario Questo fine settimana sembra essere davvero di riflessione, si parte abbastanza bene perché la giornata di venerdì è forte. Sabato e domenica potrebbero tornare delle piccole preoccupazioni. Qualche volta vi sembra di esagerare, in questi giorni avete molto fascino! Siete una persona convincente, quindi quando parlate di una vostra idea o siete entusiasti per un progetto che state per spiegare riuscite davvero a catturare l’attenzione degli altri ma dovete cercare anche di restare con i piedi per terra! Oroscopo importante per l’amore ma se c’è una storia che annoia o se vi sentite di dover dire addio a vecchie convenzioni tra sabato e domenica potrebbe tornare un desiderio di trasgressione che già si era fatto vivo nel passato.