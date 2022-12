Oroscopo Paolo Fox Giovedì 29 Dicembre 2022: Cancro nervoso

Ariete Speriamo che in questi giorni voi non siate troppo agitati. Qualche tensione c’è anche nell’ambito del lavoro, bisogna mettere a posto qualcosa. L’animo è agitato ma il vostro cuore sicuramente sarà più favorito l’anno prossimo, consigliamo di mettere in chiaro tante cose.

Toro Giornate interessanti, c’è anche una splendida posizione di Mercurio e di Venere, tutte in ottimo aspetto. Questo vuol dire che le stelle garantiscono novità e successo. Sta per partire un nuovo anno e soprattutto sta per ripartire la vostra voglia di fare.

Gemelli Arriva un bel capodanno, situazione che vi regalerà anche un inizio di 2023 migliore,, diciamo che quelli che hanno avuto la fortuna di poter mettere in pratica un piccolo grande impegno in questi ultimi mesi riceveranno una conferma a breve termine.

Cancro Periodo un po’ nervoso, un po’ malinconico, chi ha chiuso una storia d’amore, chi ha vissuto un problema familiare forse pensa alle festività dell’anno scorso e le trova differenti da quelle che state vivendo ma non lasciatevi prendere dal panico, ricordate sempre che avete una grande capacità di recupero.

Leone Possiamo dire che il peggio è passato. Riteniamo che molti Leone negli ultimi mesi non siano andati avanti nel lavoro, qualcuno addirittura si è dovuto fermare o persino minacciare di andarsene se le polemiche erano troppe.

Vergine Giornate che partono con qualche piccola divergenza oppure troppe cose da fare in attesa del capodanno. D’altronde, per uno stakanovista come voi è probabile che prima della festa dell’ultimo dell’anno ci sia bisogno di mettere in chiaro alcune cose nel lavoro. Se siete single, datevi da fare.

Bilancia Sono stelle particolari perché vi invitano a vivere le emozioni a tutto tondo, purtroppo nel corso degli ultimi giorni non tutti i Bilancia si sono sentiti bene, ecco perché dovete recuperare forma fisica, un po’ di energia. Non dovete avere pessimismo.

Scorpione Queste giornate in arrivo sono importanti, qualcuno sta rivoluzionando la propria attività a seguito di un taglio o di un ridimensionamento di certe spese. Arriverà un’opportunità da metà Gennaio, c’è una grande possibilità da sfruttare. In questi giorni cercate di sfruttare le occasioni per divertirvi, capodanno porterà fortuna.

Sagittario Potete andare avanti molto meglio, fare finalmente progetti. C’è un po’ di tensione, forse dovete concludere troppe cose per liberarvi di certi fardelli.

Capricorno Qualche pensiero di troppo legato al fatto che volete ottenere successo nel lavoro. Una situazione sostenuta da ottime stelle grazie soprattutto a Mercurio.

Acquario Un aspetto deciso dei pianeti che comporta anche qualche privilegio, se vi piace una persona, se volete guadagnare qualcosa in più queste sono giornate interessanti. Chi lavora nel turismo risulta essere più attivo. I sentimenti sono premiati da Venere.