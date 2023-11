Oroscopo Paolo Fox domenica 19 Novembre 2023: Cancro intollerante

Ariete Tanti nodi stanno arrivando al pettine in amore. Se avete un rapporto che non vi soddisfa le stelle aumenteranno la voglia di chiarire. Per quanto riguarda il lavoro, curate come sapete fare i contatti, gli incontri e le proposte che arrivano da ambienti nuovi.

Toro State vivendo un periodo importante, da dedicare gli affetti, alla situazione personale che conoscerà un eccezionale vantaggio.

Gemelli Venere favorevole aumenta la voglia di amare. Siete ad un passo dal cambiamento. Se c’è stata una separazione ora sarete voi a prendere in mano le redini della storia. Nuovi incontri favoriti.

Cancro Nel corso delle prossime ore di questo weekend di novembre sarete più intolleranti, questo potrebbe far pensare al partner che voi siete distratti, che state pensando ad altro. Per quanto riguarda il lavoro, le questioni lavorative sono spinte da Giove e Saturno in buon aspetto, in generale si può parlare di un periodo in cui il successo non manca.

Leone Risveglio improvviso della passionalità, soluzione di problemi che ancora creano ansie. Per quanto riguarda il lavoro, con queste stelle è probabile che ci sia una lotta in corso.

Vergine Queste giornate possono lasciare il segno ma anche creare qualche disputa. Per quanto riguarda il lavoro, considerando il gran numero di stimoli che tocca il settore delle collaborazioni c’è la possibilità di instaurare nuovi rapporti lavorativi.

Bilancia Le stelle non hanno il potere di rimarginare le ferite d’amore. Il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza. Per quanto riguarda il lavoro, la fine di questo mese porta una buona capacità di azione.

Scorpione Nel corso della settimana siete stati polemici; ma questo solo perché volete avere certezze, stabilire se una persona è dalla vostra parte oppure no. Fatto sta che anche basta: cercate di evitare.

Sagittario Se vi piace una persona, corteggiatela. Sfruttate il buon aspetto di Venere, non potete aspettarvi risultati se non vi mettete in gioco. Lavoro? Anche se guadagnate di più sarete costretti a tamponare qualche falla economica.

Capricorno Manca slancio erotico nella coppia, probabilmente perché ci sono tante preoccupazioni e problemi nel lavoro. Possibile qualche incomprensione.

Acquario Il rapporto con gli amici vi darà forza per superare qualsiasi dubbio. Capitolo lavoro: dovete dimenticare le prime due settimane di novembre, alcuni progetti non sono partiti, ci sono stati ritardi per svariati motivi.