Oroscopo Paolo Fox domenica 25 febbraio 2024: Gemelli coraggioso

Ariete Nelle prossime ore e giornate dovete circondarvi solo di persone che sono positive nei vostri confronti. Saranno chiamati a farlo soprattutto tutti coloro che si sono sentiti un po’ agitati o hanno dovuto lottare per mantenere le proprie posizioni.

Toro Non avete più la luna opposta che vi ha fatto faticare in qualche modo ad affrontare i problemi agli inizi della settimana. Quelle del weekend sono delle giornate che possono iniziare a farvi riflettere. Se c’è qualcosa di cui dovete parlare, fatelo ora.

Gemelli È bene approfittare dei prossimi giorni, in particolare oggi, per parlare d’amore poiché nella seconda parte del fine settimana Venere tornerà attiva e vi darà una grossa mano. Coraggio, buttatevi!

Cancro Nel corso della giornata si sentirà la necessità di circondarsi di gente simpatica e pensare in positivo. Basta arrovellarsi sui problemi, cercate di rilassarvi. Di farvi una risata. Ne gioverà il corpo e la mente.

Leone Nel corso del weekend (e della fine del mese) dopo tanti problemi nella coppia dovrete finalmente fare una scelta. Prendete una decisione. Seguire il cuore o la mente? A voi la scelta.

Vergine Nei prossimi giorni bisognerà fare attenzione al rinnovo di un accordo di lavoro in scadenza. Usate bene la testa, non prendete decisioni avventante. Potreste pentirvene più di quanto pensate.

Bilancia È importante ricominciare a sperare nell’amore, soprattutto in vista di ciò che accadrà durante questa giornata, ossia il ritorno di Venere favorevole che vi darà una grande mano. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo, ma dovrete rimboccarvi le maniche.

Scorpione Nelle prossime ore i single devono cercare di evitare momenti di tensione soprattutto nelle giornate dopo il fine settimana. Intanto cercate di godervi un po’ di serenità in questo weekend.

Sagittario Inizierà un transito molto bello e qualcuno potrebbe innamorarsi dall’oggi al domani. Una fantastica notizia per voi. Un momento da godersi fino in fondo. Seguite il cuore fino alla fine. Coraggio! Usate però sempre la testa, e non rimarrete delusi.

Capricorno Quello attuale è un periodo di stelle favorevoli, non cercare l’amore sarebbe un peccato. Un vero peccato. Non togliete tempo agli affetti, potreste pentirvene molto presto. Per le altre questioni c’è sempre tempo. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo.

Acquario Per alcuni sta per iniziare un periodo di incontri trasgressivi, particolari, accattivanti. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile per la maggior parte di voi. Attenzione però: tenete sempre le antenne dritte. State all’erta.