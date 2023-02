Oroscopo Paolo Fox Domenica 5 Febbraio 2023: Toro intollerante

Ai single servono garanzie e nella giornata di domenica qualcuno si mostrerà particolarmente intollerante con chi non sembra essere troppo coinvolto. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancano, ma dovete impegnarvi un po’ di più e pensare al futuro. Valutate le offerte che arriveranno.

Cancro

Nei giorni che stanno per arrivare i single che in passato hanno avuto brutte esperienze non devono essere troppo diffidenti nei confronti dei nuovi incontri. Sul lavoro dovete essere più attenti e concentrati, non tutto sta andando per il verso giusto. Avete bisogno di più concentrazione, soprattutto se dovete superare una prova.